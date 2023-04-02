"Тобол" потерял очки в матче с аутсайдером КПЛ-2023
2 апреля 2023, 16:57 | Спорт
В Талдыкоргане прошел матч четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Местный "Жетысу" принимал на своем поле костанайский "Тобол". Встреча завершилась ничьей 1:1.
На девятой минуте Йован Илич вывел гостей вперед, воспользовавшись ошибкой защитников.
Но на 44-й Руслан Теверов сравнял и спас хозяев от поражения.
С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Фото ФК "Тобол"
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