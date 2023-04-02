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"Тобол" потерял очки в матче с аутсайдером КПЛ-2023

2 апреля 2023, 16:57 |  Спорт

В Талдыкоргане прошел матч четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Местный "Жетысу" принимал на своем поле костанайский "Тобол". Встреча завершилась ничьей 1:1.

На девятой минуте Йован Илич вывел гостей вперед, воспользовавшись ошибкой защитников.

 Но на 44-й Руслан Теверов сравнял и спас хозяев от поражения.

С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь

Отметим, что "Жетысу" набрал первые очки в сезоне-2023, а "Тобол", напротив, впервые их потерял. С турнирной таблицей можно ознакомиться ниже. 

Фото ФК "Тобол"