В США завершился крупный теннисный турнир категории WTA 1000 - Открытый чемпионат Майами (Miami Open), в котором принимала участие первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая седьмую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграла в двух подряд финалах турниров WTA-1000 / Фото ktf.kz

Начав турнир со второго круга, казахстанская теннисистка, посеянная на турнире под 10-м номером, провела в Майами шесть поединков и дошла до финала.

Первой соперницей Рыбакиной стала 64-я ракетка мира Анна Калинская из России, а победа в этом матче досталось ей в тяжелой борьбе, продолжавшейся 2 часа и 16 минут - 7:5, 4:6, 6:3.

На стадии 1/16 финала казахстанская теннисистка встретилась с экс-второй ракеткой мира представительницей Испании Паулой Бадосой, занимающей 29-е место в мире. Ранее спортсменки четырежды встречались, и счет личных встреч был равный. Проиграв первый сет, Рыбакина сумела завершить второй и третий в свою пользу и в напряженной борьбе за 2 часа и 33 минуты одержать победу - 3:6, 7:5, 6:3.

В поединке 1/8 финала нашей спортсменке противостояла 39-я ракетка мира Элисе Мертенс из Бельгии, с которой она ранее трижды встречалась и которую дважды обыгрывала. Одержав победу в двух сетах - 6:4, 6:3, казахстанка впервые вышла в четвертьфинал на турнире в Майами, дважды покидая его в 2021 и 2022 гг. уже после третьего круга.

За выход в полуфинал Рыбакина поборолась с итальянской теннисисткой Мартиной Тревизан (24-е место рейтинга WTA) и одержала уверенную победу, не проиграв во втором сете ни одного гейма - 6:3, 6:0. При этом казахстанка добилась уникального достижения в текущем сезоне WTA, став первой теннисисткой, которой удалось выполнить 200 эйсов.

Занимающая третью строчку рейтинга WTA Джессика Пегула из США стала соперницей Рыбакиной в поединке за выход в финал. В дважды перерывавшемся из-за дождя матче казахстанка выиграла оба сета - 7:6 (7:3) и 6:4, взяв реванш у американской теннисистки за поражение на этом турнире в прошлом году и выйдя во второй раз подряд финал турнира категории WTA 1000. А победная серия Рыбакиной достигла отметки 13-ти матчей. До этого ей дважды удавалось достичь победных серий из семи матчей, причем одна из них завершилась победой в финале Уимблдона 2022 года.

В финал также вышла и двукратная победительница Уимблдона 2011 и 2014 гг., финалистка Открытого чемпионата Австралии 2019 г., бронзовый призер Олимпиады-2016, бывшая вторая ракетка мира Петра Квитова, занимающая 12-е место в мире. В полуфинале чешская теннисистка переиграла румынку Сорану Кырстю (74-е место в мире) - 7:5, 6:4, которая в свою очередь в четвертьфинале сенсационно выбила из турнира соперницу Рыбакиной по двум финалам на крупных турнирах в 2023 году вторую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко (6:4, 6:4).

Елена Рыбакина заняла второе место в Майаме (США) и стала первой в истории теннисисткой, выполнившей более 60 эйсов в одном турнире WTA 1000 / Фото ktf.kz

В двух ранее проведенных личных встречах Рыбакина в прошлом году выиграла у Квитовой в Остраве (Чехия), а в январе этого года уступила ей в Аделаиде (Австралия).

После победы в Индиан Уэллсе (США) первая ракетка Казастана не смогла повторить успех во втором финале супертурнира WTA 1000 в Майами, уступив Квитовой в двух сетах - 6:7, 2:6. При этом теннисистки провели 30 розыгрышей на тай-брейке - 14:16. Кроме этого Елена Рыбакина в финале довела количество своих подач на вылет до 224 в сезоне, став первой в истории теннисисткой, выполнившей более 60 (69) эйсов в одном турнире WTA-1000.

После поражения Рыбакина так прокомментировала финал пресс-службе WTA:

- Квитова сыграла очень хорошо. Второй сет, я думаю, после первого сета был непростым. Во втором сете Квитова также была более свободна в ударах, может быть, рискнула немного больше. Во втором сете я просто не оставалась дисциплинированной и немного торопилась.

За участие в финале Рыбакина заработала 662 360 долларов и получила 650 рейтинговых очков, сохранив за собой седьмое место в рейтинге WTA