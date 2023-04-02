Комиссия будет работать при Министерстве просвещения, передает Informburo.kz.

Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав планируют создать при Министерстве просвещения РК. Проект приказа министра Гани Бейсембаева опубликован на сайте Открытых НПА.

"Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Министерстве просвещения Республики Казахстан образуется для выработки предложений по обеспечению реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов", – говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что создание такой комиссии при уполномоченном органе в области защиты прав детей позволит осуществлять мониторинг и координировать деятельность нижестоящих комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Проект документа направили на экспертизу в общественный совет по вопросам образования и защите прав детей при Министерстве просвещения, Республиканскую ассоциацию частных организаций образования, Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", Научно-исследовательский институт государства и права имени Гайрата Сапаргалиева.