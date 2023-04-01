Неожиданный сбой эскалатора в одном из торгово-развлекательных центров Астаны попал на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В соцсетях распространяются кадры с камер видеонаблюдений, которые установлены в ТРЦ "Сарыарка". На видео запечатлен момент, когда эскалатор внезапно без причины резко ускоряет скорость. В этот момент на нем находились около 20 человек.

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"По предварительным данным, произошел резкий спуск эскалатора с 3-го на 2-й этаж. На момент спуска на эскалаторе находились около 20 человек. Предварительно, в результате резкого спуска незначительные телесные повреждения получили двое взрослых и один ребенок. Осматриваются службой 103", - подтвердил информацию официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов.

По официальным данным, после осмотра врачами люди отпущены домой.