За три месяца в Конституционный суд поступило 2021 обращение, передает Informburo.kz.

Фото пресс-службы Акорды

Конституционный суд Казахстана за три месяца работы вынес четыре нормативных постановления по обращениям граждан, признав несоответствующими Конституции некоторые законодательные нормы, сообщает пресс-служба суда.

"Конституционный суд признал отдельные нормы Налогового кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса, законодательства в сфере государственной службы несоответствующими Конституции. Также Конституционный Суд постановил конституционными отдельные нормы закона о пенсионном обеспечении в данном им истолковании", – говорится в сообщении.

По состоянию на 31 марта в адрес Конституционного суда поступило 2021 обращение от субъектов, имеющих право обращаться в Конституционный суд.

319 обращений находятся на предварительном рассмотрении, 12 приняты к конституционному производству, на предварительном изучении у судей находятся 32 обращений.

Чаще заявители обращаются по вопросам несогласия с решениями судов – 44%, признания НПА или отдельных его положений неконституционными – 23%, доступа к информации – 3,6%, трудового и пенсионного обеспечения – 2,3%, уголовно-исполнительной системы – 1,5% и иным вопросам.

Наибольшее количество обращений поступило из городов Астаны и Алматы, Костанайской, Карагандинской и Акмолинской областей.



