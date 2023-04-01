Некоторые лекарства, мази и растворы могут значительно подорожать, такие опасения высказали фармацевты. В основном это коснется ассортимента аптечных производств. Сейчас в стране таких предприятий 126. Все дело в проекте новых требований регистрации и сертификации импортных фармацевтических субстанций, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kz.

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Его предложили прописать в ходе ревизии нормативно-правовых актов. Сейчас сырье на 99,9 процента импортное. Из Европы, Китая, России его ввозят по международным сертификатам заводов-производителей. Однако местная регистрация - процедура долгая и дорогостоящая. Особенно если субстанции нужны для редких препаратов, производимых в небольших объемах.

"Когда это все вступит в силу, если вступит, мы просто закроемся. Мы просто не сможем работать, потому что цены на субстанции в Казахстане будут просто сумасшедшие. Они не дадут возможности нам работать. Если предположить, что каждую завезенную субстанцию мы должны будем зарегистрировать в установленном законом порядке, то по грубым нашим подсчетам, цена увеличится минимум в пять раз", - заявила директор фармацевтической компании Ольга Цейц.

"Данные тревоги являются неоправданными, потому что мы сами хотим этот пункт изложить в такой редакции, которая будет удобна и бизнес-сообществу, и нам как государственному органу", - сказал руководитель управления Министерства здравоохранения Эрик Кулшанов.



