Фотографии с новыми знаками на выезде из Костаная в сторону Рудного в редакцию сегодня, 31 марта, прислали наши читатели. Первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей МИЛЮК ответил на вопрос "НГ", что об установке знаков попросили полицейские. Причина - высокий риск ДТП.

Фото instagram.com/myizrudnogo_



- Представление об установке знаков было внесено, чтобы уменьшить скорость движения от Костаная до Куная, так как это очень оживленный участок дороги, - рассказал Милюк. - В Кунае живет очень много людей, а высокий скоростной режим, 110 км/ч, создает угрозу безопасности пешеходов. Автодорога Костанай-Рудный у нас в зоне пристального внимания и большого риска. В рамках реконструкции дороги мы планируем внести в акимат представление, чтобы оборудовать всю дорогу полосами разгона и торможения. А также сократить число левых разворотов, потому что на них очень велика угроза ДТП.

Милюк отметил, что вся система организации движения машин будет пересмотрена в ближайшие несколько лет.

Алексей Милюк (слева) и Сымбат Торебеков (справа) / Фото РСК

- Этот участок от Костаная до Куная был обследован сотрудниками полиции, АО "НК Казавтожол" и акимата Костаная, - добавил начальник управления административной полиции Сымбат ТОРЕБЕКОВ. - Обследовали 13 км дороги. Там в основном дачи и стройка нового микрорайона. Там 13 пешеходных переходов. Есть заезды как в Кунай, так и на дачи. Этот участок очень ождивленный, поэтому мы и дали предписание ограничить скоростной режим, чтобы предотвратить тяжкие ДТП.

Пока в полиции ждут ответа от дорожных служб о том, как именно они исполнили предписание.