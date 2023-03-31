Трогательное видео о бабушке, которая продавала в холод несколько пучков зеленого лука, завирусилось в Казнете. Жители Костаная и пользователи Сети ищут пожилую женщину, чтобы оказать ей финансовую поддержку, подробнее рассказывает Tengri Life.

Видеоролик о беседе с пожилой женщиной на своей странице в TikTok опубликовала 28-летняя арт-директор, жительница Костаная Жанна Тынымбаева.

"Почем?" - уточняет девушка у уличной продавщицы лука.

"80 тенге", - отвечает бабушка.

"А если я все куплю?", - продолжает разговор Жанна.

"240 тенге за все", - говорит бабушка.

Девушка выкупила весь товар у заплакавшей пенсионерки, но не за 240 тенге, а за 10 тысяч.

Под постом уже более тысячи комментариев. Многие пользователи соцсети просят помочь с поисками бабушки, чтобы ей помочь.

"Скажите, где она, в каком городе, хочу все купить", "В каком это городе?", "Где такие бабушки сидят?", "Ком в горло подкатил", "Добрые люди есть", - пишут пользователи соцсети под видео.

Корреспондент редакции связалась с автором видео, Жанной Тынымбаевой. Ролик был снят 19 марта на одной из улиц Костаная.

"Мы открывали аптеку. Ждали с братом гостей, выходили на улицу и увидели бабушку, она там часто стоит продает. Брат ей всегда помогает, но не снимает. А я хочу популяризировать добрые дела и если есть кому запечатлеть, то выкладываю. Бабушка не просто стояла просила помощь, а продавала за копейки, чтобы хоть что-то заработать.", - делится своими эмоциями девушка.

По словам Жанны, она не уточнила адрес или контакты бабушки и пока ее вновь не встречала, но если увидит вновь, то обязательно запишет все данные.

"Многие писали, что она там часто что-то продает. Ее реакция бесценна. Конечно, в следующий раз я помогу ей снова. Есть уже люди, которые пишут, что также хотели бы ей помочь. Это прекрасно. Это и было целью, чтоб люди понимали - в жизни есть кому помогать и как это важно", - добавляет она.