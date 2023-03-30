ДТП возле пограничного пункта стало причиной очереди на границе с Россией
30 марта 2023, 22:25 | Происшествия
Водители фур, стоящих на территории Костанайской области у "Кайрака", пожаловались, что очередь не двигается уже три часа.
Как сообщили "НГ" в департаменте госдоходов по Костанайской области, причиной образовавшейся пробки стала авария на территории России возле пункта пропуска "Бугристое".
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- Причиной послужил медленный пропуск АТС на сопредельном АПП «Бугристое» (РФ) - нейтральная полоса в сторону РФ полностью заполнена, - сообщили в ведомстве.
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