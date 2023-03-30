Служба госдоходов обратила внимание сельхозпроизводителей на то, что они игнорируют изменения в Налоговом кодексе РК. Некоторые уже несколько лет должны платить в казну не за гектар, а за квадратный метр используемых земель, что разорительно. В палате предпринимателей Костанайской области обсудили ситуацию.

Она задевает интересы тех, кто занимается сельскохозяйственной деятельностью на землях, относящихся к населенным пунктам. В том числе и к городам.

- Отделы земельных отношений направили уведомления 141 землепользователю о необходимости заключить дополнительные соглашения, согласно которым предприниматели должны платить больше налогов за пользование почти 30 000 га, - проинформировал начальник отдела по защите прав предпринимателей и снижения административных барьеров РПП Костанайской области Азимхан БАИМБЕТОВ.

Он пояснил - это связано с тем, что в 2018 году стали действовать изменения в Налоговый кодекс РК, которые исключили из него норму платить погектарно земельный налог за использование земель сельхозначения в границах населенных пунктов. По большей части таковые являются пастбищами.

У предпринимателей выбор такой: либо добровольно вернуть земли этой категории, либо платить, причем не только текущий налог, но и за три предыдущих года. ТОО «Фрунзенское» из Денисовского района, например, только за год вместо обычных 194 тыс. тенге за 1 892 гектара должно заплатить 9 млн тенге.

Ситуация не у всех одинаковая. По словам Баимбетова, в селах некоторые землепользователи, имея небольшие участки, уже уплатили повышенные суммы. В числе 141 предпринимателя есть те, кто платит единый земельный налог, их данная мера касаться не будет.

Больнее всех норма бьет тех, кто пользуется в сельхозбизнесе землями, которые относятся к городам. В Костанае для них базовая ставка составляет 6,27 тенге за квадратный метр. Поэтому ТОО «Надеждинка», к примеру, обрабатывая 992 га, должны вместо 120 тысяч тенге заплатить 60 млн тенге земельного налога. В похожей ситуации оказываются в области около 20 субъектов бизнеса.

На заседании комитета АПК палаты предпринимателей поясняли, каким образом сотни гектаров стали относиться к землям городов, при том, что на них сеют и пашут. Областной центр изначально имел земли сельхозназначения (недаром в акимате Костаная был и сельхозотдел). А кроме того город уже дважды менял границы в сторону расширения, так в него и вошли сельскохозяйственные угодья Костанайского района.

- Город сам пришел к фермеру. И фермер остался крайним, - констатировал глава овощеводческого КХ Тэрра Владимир СЕМЕЙКИН, который председательствовал на этом совещании.

Пытаясь найти выход, выслушали мнение налоговиков, земельщиков. Эти участники обсуждения считали, что исключение нормы о погектарном налогообложения имело веские основания - прежде всего, жалобы жителей сельских округов на захват бизнесом пастбищ, расположенных близко к поселкам. К тому же, в соответствии с Земельным кодексом РК, земли сельхозназначения - это одна категория, а земли населенных пунктов - другая. И в черте населенного пункта могут находиться земли сельскохозяйственного использования, предназначенные для нужд жителей округа, но не земли сельхозназначения для ведения бизнеса.

- Тема давняя, еще в 2014 году вопрос возникал, - сказал предприниматель и руководитель филиала Союза фермеров Казахстана Марат АХМЕТОВ. - И в нашем хозяйстве есть такие земли - 90 га в пределах 5 км от поселка. Земли коренного улучшения. В пашню их еще не вводили. Действительно люди жалуются на отсутствие выпасов. Но ведь пастбищами заниматься надо. У нас тоже сейчас вопрос стоит о добровольном возврате или об изъятии земель. Ну, посмотрим, как все-таки вопрос решится.

Проблема оказалась актуальной не только для нашей области. В режиме видеокоференции к обсуждению присоединились павлодарцы. И даже опытом поделдились.

- К нам обращалось десять сельхозпроизводителей. У одного дело рассматривалось в суде. Обжаловал уведомление налоговиков и оно было признано незаконным, - рассказал представитель местной палаты предпринимателей Серик АУБАКИРОВ. - Отменили на том основании, что было подписано ненадлежащим лицом. А по одним и тем же основаниям налоговая не может снова его выставить. Фермер перешел на специальный налоговый режим, будет платить 1% от стоимости земельного участка. Мы своим не рекомендуем заключать с отделами земельных отношений допсоглашения, так как это позволит чиновникам передавать информацию в УГД. Если хотят, то пусть каждого через суд понуждают заключать... с каждым через суд отделы земельных отношений действуют. Вы говорите, вашим фермерам 60 млн тенге предъявляют, а у нас есть те, кому 100 млн. Слышал, вы на этом заседании и ценообразование на продукты обсуждали. Так вот, госорганы же должны понимать, что такое повышение налогов в цепочку ценообразования неизбежно ляжет... Кстати, вы говорили также об изменении границ. У себя мы выяснили, что в 2007 году совместным постановлением маслихата и акимата изменены были границы Павлодара. Земли пригородных сел вошли в черту города. И сделано это было с нарушением, потому что как раз не был осуществлен перевод земель из одной категории в другую. Так что фактически земли сельхозназначения таковыми и остались. Обратите на это внимание.

Эксперты палаты предпринимателей пришли к выводу, что реально изменить ситуацию с увеличением налоговой нагрузки можно, только вернув исключенную в 2018 году норму в Налоговый кодекс РК. Над чем и обещают работать.

Фото предоставлено пресс-службой НПП