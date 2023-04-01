Глядя на безобразный скандал в очереди за бесплатным пловом на Наурыз, видео которого разлетелось по всему Казахстану, я вспомнил одну сцену, свидетелем которой был очень много лет назад.

Году в 1998 под Талдыкорганом работал детский спортивный лагерь. Я подрабатывал там летом младшим инструктором. В лагере отдыхали дети не только из Талдыка, но даже из Алматы приезжали – детские лагеря тогда были редкостью. Помню, что когда алматинцы впервые приехали в лагерь на автобусе, мы, талдыкорганские ребята, смотрели на них с завистью. Они явно были из обеспеченных по тем временам семей, в новых хороших кроссовках, с яркими рюкзаками.

Кормили в лагере прилично, но в таких местах, вдали от дома, всегда очень хочется есть. День на пятый в лагерь, в дополнение к обычной еде, привезли какие-то детские сладости, совсем простые – то ли сгущенку, то ли конфеты. Я, как инструктор, тогда как раз отвечал за алматинский отряд, водил их в столовую и организовывал раздачу этих лакомств. И меня тогда неприятно удивила жадность, с которой они, явно никогда раньше не голодавшие, на эти сладости набросились. В то время как куда более скромно одетые ребята из других городов честно стояли в очереди.

Почему этот случай вспомнился? Все просто. Сейчас есть очень много людей, которые объясняют драку в очереди за пловом тем, что люди плохо живут. Но лично я не думаю, что они были настолько голодны, чтобы забыть про человеческий облик и достоинство. Тогда, в детстве, я очень хорошо понял одну простую вещь. Способность драться в очереди за бесплатной едой определяется не уровнем богатства. Не тем, голоден ты или нет. Она определяется уровнем воспитания и культуры. А он может быть одинаково высоким и в простых, и в обеспеченных семьях.

И не надо оправдывать дикость, чужую и собственную, экономическими причинами. Дикость есть дикость, и оправданий ей нет. Я сам вырос в семье с очень низким достатком, нам иногда буквально не хватало на хлеб. И подрабатывать на летних каникулах приходилось не от хорошей жизни. Но не припомню, чтобы мы вообще ходили на какие-то бесплатные раздачи, не говоря уже о том, чтобы драться там за место в очереди. Нас воспитали так, что нам это просто не пришло бы в голову.

Когда говорят про расслоение общества в нашей стране, обычно имеют в виду разделение между богатыми и бедными, казахско- и русскоязычными, религиозными и атеистами. Но если подумать, есть еще один вид расслоения, которое сразу не видно, но оно куда более опасно. Это расслоение между людьми, которым важно достоинство, правильное воспитание и культура, и которым на это наплевать. Между людьми, которые убирают чужой мусор, и теми, кто разбрасывает свой. Между людьми, спасающими бездомных животных, и теми, кто привязывает собак к бамперам машин. Между теми, кто привозит обеды волонтерам, и теми, кто дерется в очереди за бесплатной едой. Теми, кто в январе 2022 помогал попавшим в беду, и теми, кто под шумок грабил магазины.

Первых становится больше – но очень медленно. Вторых становится больше гораздо быстрее. В том числе и потому, что первые, видя нарастающий уровень дикости, уезжают из страны. Вторым наплевать на любую дикость. Они просто не понимают, в чем проблема. И если так будет продолжаться, то рано или поздно Казахстан станет страной вторых.

Эту ситуацию могло бы исправить государство, будь у нас нормальное государство. Но наше государство много лет вместо реального развития образования и культуры изобретало дикие схемы вроде «Рухани жангыру», и радостно пилило на них деньги. Прошедшие выборы хорошо показали, что меняться на самом деле оно не собирается. Но то, что у нас такое государство, как-то не обязывает нас всех вести себя в ответ как дикари. Более того – это обязывает нас поступать ровно наоборот.

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Yerzhan Yessimkhanov в Facebook