Третьеклассник возвращался домой из школы 29 марта в городе Тобыл и услышал, как скулит собака. Он заглянул в открытый люк и увидел на дне колодца животное. Мальчик, придя домой, сообщил об этом в полицию, сообщает пресс-служба ДП области.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции вместе с волонтерами.

- Мы сообщили о произошедшем местному волонтеру зоопоиска "Ремика" для того, чтобы собаке была оказана необходимая первая помощь. Спасательную операцию провели вместе, - рассказал полицейский Эмиль ЮСИФОВ.

При падании собака не пострадала, животное было только обезвожено. Сейчас она находится у волонтеров.