Упавшую в колодец собаку спасли благодаря неравнодушному мальчику в Костанайской области
30 марта 2023, 11:50 | Происшествия
Третьеклассник возвращался домой из школы 29 марта в городе Тобыл и услышал, как скулит собака. Он заглянул в открытый люк и увидел на дне колодца животное. Мальчик, придя домой, сообщил об этом в полицию, сообщает пресс-служба ДП области.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции вместе с волонтерами.
- Мы сообщили о произошедшем местному волонтеру зоопоиска "Ремика" для того, чтобы собаке была оказана необходимая первая помощь. Спасательную операцию провели вместе, - рассказал полицейский Эмиль ЮСИФОВ.
При падании собака не пострадала, животное было только обезвожено. Сейчас она находится у волонтеров.
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