Наурыз - праздник весеннего обновления. В Казахстане он символизирует плодородие, дружбу и любовь. Для Востока Наурыз - все равно что Новый год, вестник новой жизни. Это общие моменты.

В Костанае в эти дни стояла погода как по заказу, люди высыпали в центр. Любовались колоритом национальных костюмов и гостеприимных юрт, слушали звуки домбры, угощались национальными блюдами. Атмосфера царила такая, как будто здесь собрались родственники, искренне радующиеся каждому встречному. Таково прекрасное казахстанское гостеприимство.

В программу праздника органично вписались турнир по борьбе казак куреси и легкоатлетический пробег. На последнем остановлюсь подробней.

Еще 7-10 лет назад Костанай был одним из самых бегающих городов в Казахстане. Практически каждая значимая для города и республики дата отмечалась пробегами от президентской мили до марафона включительно. Сюда же входила и майская эстафета на призы газеты «Костанайские новости». Затем поменялся редактор, к рулю в горспорте пришли борцы с ограниченным кругозором, и пробеги один за другим начали исчезать. Причем горспорт занял позицию постороннего. Помню, на глазах увядала президентская миля, а представитель спорткомитета иронично изрекал: мол, что-то мало вас собирается. Ему и в голову не приходило, что это следствие недоработки работников спорткомитета. Мы, участники, сами искали спонсоров для победителей, профессиональный фотограф делал классные фотопортреты, хозяйка ресторана приглашала на безалкогольный обед, директор кинотеатра вручала билеты в кино и т. д.

Сегодня, с приходом в горспорт Мурата Кинтонова, тоже борца, но с более широким кругозором, чем его предшественники, бег возвращается в жизнь горожан.

Забеги прошли на 8 Марта, в еще более широких масштабах повторили в последний день праздника Наурыз. В этот день многолюдно было в районе Шахматного клуба. Замруководителя облспорта Елена Киреева уже не в первый раз подключается к пробегам. Это по ее инициативе на старт прибыли учащиеся нескольких ДЮСШ, появились и представители дворовых клубов, которых встрепенули Елена Гильжанова и Курманай Есергепов. Ну и наши элитные бегуны старшего поколения. Приятно было слушать их представление: что ни имя, то мастер или мастер спорта международного класса. Такого созвездия имен не встретишь даже на чемпионате РК. Особенно порадовало, что на старт вместе со всеми вышли и нерядовые работники акиматов. С удовольствием назову их как пример для подражания: замакима области Ринат Мухаметкалиев, руководитель департамента общественного развития Марат Журкабаев, руководитель отдела спорта города Мурат Кинтонов. Все они пробежали основную дистанцию 5 км. Будем надеяться, что вернутся добрые старые времена, когда на старт президентской мили выходили первые лица области, как это делал Умирзак Шукеев.

Ничто так не вдохновляет подчиненных на подвиги, как личный пример руководителя. На кону стоит здоровье, и только здоровое население будет служить опорой руководству страны в стремлении построить таинственный Жана Казахстан.

О победителях.

Дистанция 2 500 м - Оля Гречко (дочь известного тренера по единоборствам Юрия Щура), Катя Боброва, Виктория Афанасьева, Рустем Букенов.

5 000 м - Ануар Казбеков, Сергей Поликарпов, Андрей Чигидинов. Для сведения: Ануару - 26 лет, Сергей осенью отмечает 65-летие, Андрей - 50-летие. Вот такой возрастной разброс.

Награждались победители и призеры грамотами и медалями, а на галерке был слышен ропот: «Победителям в казакше вручали миллионы!» Вероятно, спонсорские деньги. Но можно было что-то выделить и для бегунов, они того заслуживают. Да и в пропаганде здорового образа жизни ведущая роль принадлежит бегу - абсолютно доступному виду движения, запускающему всю кровеносную систему и отвергающему на корню все вредные привычки вроде курения, наркоты и алкоголя. Проверено на себе.

Похоже, и наверху признали бег универсальным средством для оздоровления населения. И потому практически в каждом крупном городе организуются массовые пробеги для местных жителей и гостей. Не будем выпадать из этого тренда.