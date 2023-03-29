С инициативой сегодня, 29 марта, выступил Арман УМИРЗАХОВ. На встрече и. о. акима Рудного Виктора ИОНЕНКО с населением он зачитал обращение, под которым, по его словам, подписались более 100 горожан.

- Многие улицы в Рудном имеют советские имена, утратившие историческую ценность, - зачитал обращение на казахском языке Умирзахов. И после на русском добавил: - Уважаемый Виктор Николаевич, я думаю, вы поняли суть моего обращения с вопросом о переименовании улиц. Мы, молодежь нашего города, обращаемся уже к третьему акиму с 2020 года, и ещё ни один аким не решил этот вопрос. Даже в России улицы со старыми революционными названиями переименованы.

Переименовать, по мнению инициативной группы, надлежит улицы 40 лет Октября, 50 лет Октября, Ленина, проспект Комсомольский и другие.

- Думаю, названия этих улиц не имеют никакого отношения к нашей истории, - резюмировал Умирзахов.

Выступление активиста в зале восприняли неоднозначно. Кто-то поддержал, но многие выступили с несогласием и принялись обсуждать это предложение. Акиму пришлось несколько раз успокаивать собравшихся и просить дать Умирзахову возможность закончить свое выступление.

Виктор Ионенко ответил, что решать в любом случае должна ономастическая комиссия с учётом мнения горожан.

- Вы, наверняка, знаете, что многие населенные пункты и улицы у нас меняли названия, переименовывались, им давали исторические имена, - сказал Ионенко. - Где-то это историческое название было не совсем правильно интерпретировано. Мы должны понимать - да, действительно, есть названия улиц, которые сегодня не соответствуют, которые никакого отношения не имеют. Но к этому вопросу нужно подходить очень и очень аккуратно. Этот вопрос настолько щепетильный, что затрагивает практически каждого, кто сидит в этом зале. Давайте проведем опрос населения через СМИ. Если население поддержит однозначно, то мы готовы рассмотреть. Но этим должен заниматься не акимат, а ономастическая комиссия, которая состоит из лингвистов, историков, деятелей науки. Пусть управление внутренней политики посмотрит, правильно сформулирует и через СМИ проведет опрос населения.

Обсуждать предложения о переименованим аким предлагает по каждой улице отдельно. Письменное обращение Умирзахова он передал своим подчинённым для изучения.

- У нас много таких улиц: Дзержинского, Ленина, - добавил Ионенко. - Вопрос непростой, торопиться я бы не советовал. И население должно сказать своё да или нет.