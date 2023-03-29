Пункт пропуска временно закрыли на границе Казахстана с Россией
29 марта 2023, 16:35 | Государство
Автомобильный пункт пропуска "Желкуар" на границе с Россией временно закрыли в Костанайской области из-за паводка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Погранслужбы КНБ.
Фото:Пресс-служба КНБ РК
"В связи со сложившейся паводковой ситуацией с 29 марта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска "Желкуар", расположенном на территории Житикаринского района Костанайской области напротив российского пункта пропуска "Мариинский" Челябинской области Российской Федерации", - сообщили в Погранслужбе.
Информация о возобновлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска "Желкуар" будет размещена дополнительно.
Водителям транспортных средств рекомендовали скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.
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