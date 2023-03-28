Реализацию госпрограммы «Ауыл Аманаты»обсудили сегодня, 28 марта, в областном акимате. Прием заявок по проектам уже стартовал. К их рассмотрению в управлении сельского хозяйства и земельных отношений планируют приступить в апреле.

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Программа предусматривает льготное кредитование на селе со ставкой вознаграждения до 2,5% годовых на срок до 5 лет, в том числе по проектам в сфере животноводства - до 7 лет.

Максимальная сумма займа - 2,5 тысячи МРП, или 8,6 млн тенге, для проектов по развитию якорных кооперации - 8 тысяч МРП, или 27,6 млн тенге.

Программа рассчитана прежде всего на получателей адресной социальной помощи. Тем не менее, заместитель руководителя правления сельского хозяйства и земельных отношений Толеутай ЕРЖАНОВ отметил в своем докладе основные критерии к потенциальному заемщику.

Его возраст не должен превышать пенсионного возраста, можно зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, либо открыть сельский производственный кооператив. Среди требований - наличие залога, а также отсутствие просроченных взносов по другим кредитам и задолженности перед органами госдоходов.

Программа для региона новая, поэтому ее запускают в пилотном режиме. Но в республике есть пример успешного опыта. В Жамбылской области благодаря этому проекту удалось снизить количество получателей АСП на 40%. В нашем же регионе на начальном этапе планируют охватить 20%.

- Надо больше! - сказал аким области Кумар АКСАКАЛОВ. - Нужно дать возможность, чтобы люди зарабатывали, развели свое подсобюное хозяйство, приобрели оборудование.

В Костанайской области находятся за чертой бедности и получают АСП 2 940 семей, или 12 770 жителей региона, из них 6 285 человек проживают в сельской местности.

Чиновники на местах изучили мнения потенциальных участников программы, интерес к льгтному кредитованию проявили только 63 человека, или 1% от всех получателей АСП.

- Такое количество потенциальных получателей кредитов не приведет к должному эффекту и снижению количества безработных и получателей социальной помощи, - отметил заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Максим УСТИНОВ.

Глава региона поручил акимам районов активизировать работу по информированию населения и помочь потенциальным заемщикам с оформлением документов.