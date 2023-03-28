В Нью-Дели (Индия) завершился XIII чемпионат мира по боксу среди женщин, в котором принимали участие 324 спортсменки из 65 стран.

Чемпионат мира. Нью-Дели (Индия). В/к до 66 кг, 1/16 финала. Надежда Рябец (Казахстан) - Сеон Суджин (Южная Корея) - 4:3 / Фото iba.sport

Сборная Казахстана на этом чемпионате завоевала шесть медалей, среди которых две серебряные и четыре бронзовые.

Обладательницей одной из бронзовых наград стала воспитанница костанайского бокса пятикратная чемпионка Казахстана, победительница юниорского чемпионата мира 2015 г. и молодежного чемпионата Азии 2018 г., бронзовый призер юношеских Олимпийских игр 2018 г. и единственная казахстанская участница Олимпиады-2020 в Токио (Япония), мастер спорта РК Надежда Рябец, тренирующаяся под руководством Романа Миничкина и заслуженного тренера РК Сапабека Мукушева.

Чемпионат мира. Нью-Дели (Индия). В/к до 66 кг, 1/8 финала. Надежда Рябец (Казахстан) - Мария Моронта Эрнандес (Доминиканская Республика) - 5:0 / Фото iba.sport

Для костанайской спортсменки это был уже второй чемпионат мира. В 2022 году в Стамбуле, как и на Олимпийских играх, Рябец выступала в весовой категории до 75 кг. И так же, как и на Олимпиаде, уступила в стартовом бою.





Чемпионат мира. Нью-Дели (Индия). В/к до 66 кг, 1/4 финала. Надежда Рябец (Казахстан) - Ивануса Гомес Морейра (Кабо-Верде) - 5:0 / Фото iba.sport

В Нью-Дели Рябец представляла Казахстан в весовой категории до 66 кг, в которой она завоевала свой очередной титул сильнейшей на чемпионате республики. На чемпионате мира наша спортсменка дошла до полуфинала, одержав победы над Сеон Суджин из Южной Кореи (4:3), Марией Моронтой Эрнандес из Доминиканской Республики (5:0) и Иванусой Гомес Морейрой из Кабо-Верде (5:0). А в бою за выход в финал Рябец уступила раздельным решением судей финалистке чемпионата мира 2019 г. Ян Лю из Китая (1:4), ставшей в итоге чемпионкой мира.

Чемпионат мира. Нью-Дели (Индия). В/к до 66 кг, 1/2 финала. Надежда Рябец (Казахстан) - Ян Лю (Китай) - 1:4 / Фото iba.sport

Еще три бронзовые медали завоевали Алуа Балкибекова из Алматы (до 48 кг), Валентина Хальзова из Астаны (до 75 кг) и Фариза Шолтай из Шымкента (до 81 кг).

Серебряные награды на счету Карины Ибрагимовой из Кокшетау (до 57 кг) и Ляззат Күнгейбаевой из Астаны (свыше 81 кг).

Надежда Рябец - бронзовый призер XIII чемпионата мира по боксу в Нью-Дели (Индия) / Фото facebook.com/kostanay.sport

Две серебряные и четыре бронзовые награды казахстанских спортсменок стали лучшим результатом сборной РК на чемпионатах мира за последние семь лет. На чемпионате мира 2016 года в Астане казахстанки выиграли четыре золотые и две бронзовые медали. В 2018 году здесь же, в Нью-Дели, у нашей сборной были одна серебряная и одна бронзовая медали. Две «бронзы» завоевали наши спортсменки в 2019 году в Улан-Удэ (Россия). А в 2020 году в Стамбуле (Турция) были завоеваны одна серебряная и четыре бронзовые награды.

В медальном зачете завершившегося чемпионата мира сборная Казахстана заняла восьмое место. А тройку лидеров составили сборные Индии, в активе которой четыре золотые медали, Китая - 3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые медали и России - 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая. Всего обладательницами медалей чемпионата мира стали представительницы 18 стран.

Надежда Рябец со своими наставниками / Фото facebook.com/kostanay.sport

В дополнение к завоеванным медалям казахстанские спортсменки получат от Международной ассоциации бокса (IBA) 200 тысяч долларов из расчета 50 тысяч долларов за серебряную медаль и 25 тысяч долларов - за бронзовую.

А в начале мая в Ташкенте пройдет XXII чемпионат мира по боксу среди мужчин, в котором будут разыграны 13 комплектов медалей и в котором также примет участие и сборная Казахстана.