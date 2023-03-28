20 марта в Алматы 24-летний боец в легкой весовой категории (до 70 кг) из Костаная Тамирлан САРАЛАПОВ сразился с 27-летним Рамином Султановым из Баку и победил.

20 марта Тамирлан Саралапов сражался с бойцом из Азербайджана в Алматы... / Фото из личного архива



Организатор боя - казахстанский ММА-промоушен Naiza Fighter Championship (NFC). Ранее у Султанова в профессиональной лиге было 7 побед и 0 поражений, у Саралапова 1 победа и 0 поражений. Как прошел бой, что он думает о своей победе и о многом другом, спортсмен рассказал “НГ”.

- Тамирлан, расскажите о лиге Naiza. Насколько она престижная и насколько это серьезная победа?

- Naiza – это профессиональный казахстанский промоушен, который стремительно растет. В эту лигу сейчас входят одни из лучших бойцов Казахстана и СНГ, а также мировые бойцы. Конечно, до UFC (Ultimate Fighting Championship (Абсолютный бойцовский чемпионат) - американская спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам (ММА) по всему миру - “НГ”) еще очень далеко, но на территории СНГ Naiza очень хорошо себя зарекомендовала.

Я совсем недавно в этой лиге. Готовился выступить, тренер искал мне профессиональный бой. На Naiza выступил случайно - бойца, который должен был драться с моим соперником, перевели на главный бой. Мне выпал шанс и я им воспользовался. Я вышел на коротком уведомлении (в смешанных единоборствах - ситуация, когда боец внезапно узнает о возможности выступить и у него мало времени на подготовку к бою - "НГ"). Ранее я в профессиональной лиге дрался только в Eagle FC (Eagle Fighting Championship (UFC) - российская промоутерская компания, основанная в 2020 году бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым - "НГ"). Там провел один бой, выиграл. Потом держал себя в хорошей форме, тренировался с национальной сборной по смешанным единоборствам в Алматы и никак не мог получить бой.

Молодым бойцам, у которых нет большого профессионального рекорда, очень трудно сейчас получить бой. Я не являюсь медийным бойцом и у меня нет какого-то огромного бэкграунда, титулов. Я думаю, у меня неплохой уровень подготовки, но так получилось, что пока нет регалий больших.

...и победил его / Фото из личного архива

- Что вы чувствовали, когда выступали против непобежденного Рамина Султанова?

- Я много раз дрался с любителями, так что каких-то больших эмоций не испытал. Бой как бой. Для других людей я был большим андердогом (спортсмен или команда, обладающие наименьшими шансами на победу - “НГ”) - у меня был рекорд 1:0, а у соперника 7:0. Всем казалось, что я еду на убой. Но я ни капли не сомневался в себе: моя команда, мои братья и друзья, все знают, что я точно не был бы легкой прогулкой. Но вообще мы были уверены в своей победе. Мы ехали только за победой и альхамдуллилах (араб. Хвала Аллаху - “НГ”) мы выиграли!

- Во втором раунде поединка соперник в партере стал сильно растягивать ваши мышцы. Что чувствовали в тот момент? Насколько это больно?

- У меня неплохая растяжка. В начале болезненного ощущения не было, но в конце да, было больно. Он начал давить, неприятно было, но я выкрутился.

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- Какие эмоции были после победы?

- Было небольшое облегчение, что прошла диета, прошло небольшое давление со стороны многих людей - все поддерживают тебя и ты должен выкладываться до конца, до последнего.

- В конце вашего поединка на Naiza ведущие говорили, что, возможно, вы выступите уже с победителем следующих боев. Какие у вас планы?

- Я пока не знаю, какие в будущем будут поединки, но кого предложат - того и положим. Шучу, конечно. Я готов абсолютно с любым соперником драться, потому что знаю, на что способен. Кого мне лига даст, я рассмотрю, и если нам эта дата подходит, то, конечно, мы согласимся. Я буду выступать в той лиге, в которой мне будет лучше всего. Пока что мне нравится в Naiza. Если они предложат мне хорошие условия, то я там буду.

У каждого спортсмена в единоборствах есть цель - забраться на высшую ступень пьедестала, забрать пояс. Поправить финансовое положение - это очень важно. У спортсменов, которые выступают на хорошем уровне, бывают неплохие гонорары, тоже хочется попасть на такой высокий уровень. Но, чтобы это сделать, нужно вкладывать не только свое время и финансы, но и душу. Для меня, как для начинающего спортсмена, пока это небольшие гонорары, для кого-то, может, даже смешные суммы. За этот бой я получил $500 плюс $500 за победу.

- Какой у вас любимый прием в смешанных единоборствах? Какая техника боя нравится больше всего?

- Мне нравится больше в стойке работать, но это все совмещать с борьбой. Я такой боец - универсальный, я везде по чуть-чуть развит: и в борьбе, и в стойке, и в кикбоксинге. У кого-то есть база бокса, база борьбы, у меня нет такого, какой-то определенной базы.

Тамирлан Саралапов: “Мы ехали только за победой!” / Фото Ксении РЕБИК

- В поединке вы больше показывали себя в партере, именно в борьбе, там у соперника против вас не было шансов...

- ММА сейчас - это такой спорт, что ты должен во всем быть развит. Если у тебя какой-то аспект отстает, то о серьезном уровне нет смысла говорить. Сейчас ребята очень профессиональные, показывают очень высокий уровень. И ты не можешь от них отставать, у тебя не может быть хорошая стойка, но плохая борьба. На одной борьбе ты, может, и выиграешь пару боев, но если у тебя нет навыков стойки, в добиваниях, то нет смысла говорить о чем-то.

- Вы думали о том, чтобы попасть в лигу UFC? Это реально?

- Конечно, туда реально попасть. Нужно выигрывать бои, не проигрывать и ты обязательно попадешь туда. Мне сейчас еще рано говорить об UFC, потому что я только два боя провел. Если у меня будет серия, как минимум, из 7-8 побед и эти победы будут над хорошей оппозицией, тогда я еще могу говорить об этом. Пока что я не хочу забегать вперед.

- Вы говорили о спортивной диете, как вы питаетесь?

- Если честно, обычно ем то, что подадут на стол. Но есть диета, конечно, мы держим ее перед боями. И это очень тяжелый процесс - ты многого лишаешься. Это не такая диета, когда ты просто себя в чем-то ограничиваешь, здесь ты ешь без соли, без сахара, вообще без ничего. Я контролирую, что я ем перед боем, не пью газировку, стараюсь меньше есть сладкого. Очень строго к этому подхожу. За 7 дней до боя я скинул 10 или 11 кг, это достаточно трудно, причем не только физически, но и морально. У тебя даже мозг устает.

- Как часто вы тренируетесь? Сколько раз в неделю?

- Если у меня нет боя, то занимаюсь раз в день каждый день. Если впереди какие-то соревнования или бои, то уже, минимум, два раза в день. Сейчас спорт - это мое основное занятие, я вкладываю сюда все силы, стараюсь чего-то добиться.

- Что спорт и, в частности, единоборства дают человеку, какие преимущества?

- Для молодого парня спорт многое дает в жизни: ты становишься дисциплинированным в первую очередь, уверенным в себе, при любых обстоятельствах, это не только физически, а как-то в любом споре или вопросе. Спорт развивает тебя. В спорте на хорошем уровне не может быть глупых людей, спортсмен должен развиваться не только физически, но и умственно. Научно доказано даже, что спорт поднимает настроение и человек, который им занимается, меньше подвержен стрессу.

- Тамирлан, расскажите о себе. Как вы пришли в профессиональный спорт?

- Я родился и вырос в Костанае. В спорт пришел, в классе третьем - это примерно 2010-2011 годы. Учился в школе-гимназии № 3. В то время по телевизору показывали реслинг и мне очень нравилось его смотреть со старшим братом. Вдохновившись этим, мы решили записаться на секцию рукопашного боя в ОШ № 4. Занимались в актовом зале. Насколько помню, тренером тогда был Владимир Еремеевич Русов. У него мы занимались на протяжении года, выступали с братом на областных соревнованиях - брат всегда первые места занимал, я вторые и третьи. Помню, как получил первую медаль за второе место, я смотрел на нее и захотелось еще больше медалей. Я каждую неделю на соревнованиях выступал: где-то выигрывал, где-то проигрывал. Потом несколько лет занимались только футболом. Когда появился компьютер, много времени тратили на игры. После этого я немного позанимался вольной борьбой. В 10-м классе мы с другом начали заниматься у одного тренера, ходили по желанию. Уже в 11 классе я целенаправленно начал заниматься смешанными единоборствами под руководством Рауфа Алиева. Появилась цель - заявить о себе, я хотел выполнить норматив мастера спорта. За короткий срок добился у него достаточно неплохих результатов: стал чемпионом Казахстана, выигрывал всевозможные областные соревнования. Он заложил в меня достаточно хорошую базу.

После 11 класса, в 2016 году, я поехал в Россию и поступил в Пензенский государственный университет. Именно там было мое становление, как профессионального спортсмена. Не знаю, почему решил на юрфак поступить. Может, сериал “Глухарь” пересмотрел (смеется). Уже в процессе учебы понимал, что не буду юристом, это не мое. Пока я не хочу свой фокус направлять в разные стороны и сконцентрирован только на спорте.

- А что вас мотивирует заниматься спортом, единоборствами?

- Я с детства очень люблю драться, частенько во всякие передряги встревал, дрался. И эту энергию нужно было направить в правильное русло. Я думаю, к единоборствам меня привел мой образ жизни: очень весело проходило школьное время, мы с друзьями постоянно дрались или боролись. Вообще Костанай - это такое место, где, если ты слабенький парень, то тебе сладко не будет. В детстве больше награды, медали разные мотивировали, потом ставил еще большие цели - завоевание титулов. На разных жизненных этапах была своя мотивация. Ты каждый раз себе ставишь цель: например, когда я переехал в Россию, то хотел выиграть чемпионат Пензенской области. Когда выиграл, поставил цель выиграть на округе. Это было очень тяжело, ведь в округ входят много городов. Я выиграл, поставил цель выиграть чемпионат России, но, к сожалению, не получилось.

- Вы - чеченец. Менталитет, национальная культура, воспитание как-то повлияли на то, что вы выбрали единоборства?

- Конечно, это тоже влияет. Я очень часто бываю в Чечне. У нас принято, что парень должен быть сильным. Мужчина должен защищать свою семью и он никак не может быть слабым. В Чечне все занимаются спортом хотя бы для себя, народ горячий и все в физическом плане развиты, ты не можешь среди них быть слабым. Это на уровне менталитета и культуры.

- Как родители в детстве и сейчас относились и относятся к вашему выбору?

- Когда я только начал выступать на соревнованиях, частенько проигрывал, и родители не особо хотели, чтобы я этим занимался. Но когда они увидели мое стремление, начали поддерживать.

- В каких условиях занимались единоборствами в Костанае?



- Сейчас для спортсменов в Костанае хорошие условия. До этого неолимпийские виды спорта очень слабо поддерживали и развивали. На тот момент мне казалось, что это нормально, что так и должно быть, пока я не увидел что-то другое, пока не сравнил. Сейчас у меня есть опыт, уже был в разных городах Казахстана и России и видел, какие бывают условия в залах, условия для детей. У нас в городе плохие условия, но это никак не влияет на становление спортсменов – у нас очень хорошие молодые бойцы, именно любительская база в Костанае очень хорошая, отличные тренеры. Но есть один большой минус: ребята упираются в “потолок” и все, после этого не растут. Я тоже с таким сталкивался – когда ты упираешься в “потолок”, тебе эта вещь становится неинтересной, ты должен каждый раз свой “потолок” пробивать. А вообще в Костанае года два назад ребята только мечтали о том, чтобы куда-то выехать на соревнования. Тех, кто ехал, например, на чемпионат мира, можно было посчитать по пальцам. А в последние годы ребята поняли, что не надо уходить из любительской лиги, можно полететь на масштабные соревнования. И тренеры тоже работают над этим.

Тамирлан Саралапов перед боем с Рамином Султановым 20 марта / Фото из личного архива

- Какие условия в Пензе? Лучше, чем у нас?

- Я бы не сказал, что намного лучше, но там залы больше оснащены для развития детей. Там это больше, как бизнес: они полностью соорудили такие спортивные залы, чтобы дети ни в чем не нуждались, но и чтобы также они могли на этом заработать. А в Костанае большинство залов, не скажу про все, пытаются заработать, потому что им надо как-то себя прокормить, но такого вложения в эти залы нет.

- Чтобы вы могли посоветовать молодым спортсменам, бойцам?

- Это очень трудный путь, тернистый. Не у каждого бывает такая поддержка, которая должна быть. Разные препятствия бывают на этом пути, но, если мы это выбрали, надо не останавливаться и продолжать выступать. И тогда по любому будет результат.

- Как тренеры и власти, например управление культуры и спорта акимата Костанайской области помогает спортсменам?

- Я сейчас тренируюсь в Костанае и есть люди, которые помогают. Мои тренеры делают все, чтобы я развивался: организуют сборы, перелеты, снабжают спортивным питанием и экипировкой, всем нужным. После боя мой тренер Бауыржан-агай подарил мне лощадь - это очень ценный подарок. Меня встретили в аэропорту. Когда есть такая поддержка, это многое значит для спортсмена, тем более, когда так встречают. Очень приятно становится, появляются мотивация и ответственность, что ты должен тренироваться намного усерднее.

Сейчас я занимаюсь в Костанае, в зале спортивного клуба Arlan MMA Pro Team. Тренеры клуба ездят в разные города, посещают разные залы, смотрят, делают выводы, вносят свои корректировки, развиваются в разных направлениях. Недавно наш тренер Жарас стал помощником главного тренера Казахстана по боевому самбо, это говорит о том, что у него хороший уровень. Вообще в Костанае хороший уровень любительского спорта, но никак не профессионального.

- А что нужно, чтобы повышать уровень профессионального спорта?

- Парень, которому 20 лет, ему нужно чем-то заниматься, зарабатывать, чтобы что-то в дом принести. А на одном любительском уровне он ничего не заработает. Ему в первую очередь нужна финансовая поддержка. В Костанае очень много талантливых ребят, но такой поддержки у них не было, и кто-то на завод ушел, кто-то бизнес начал открывать. Из-за этого молодые пацаны на самом своем пике уходят из спорта.