Национальная сборная Казахстана по футболу провела первые два матча группового отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Казахстан - Словения. Защитник «Тобола» Багдат Каиров против защитника болгарского «Лудогорца» Жана Карничника / Фото kff.kz

Казахстанские футболисты, попавшие на этом этапе в группу «Н» вместе с командами Дании, Сан-Марино, Северной Ирландии, Словении и Финляндии, стартовые матчи проводили в Астане с национальными сборными Словении и Дании.

Сборные Казахстана и Словении ранее не встречались. К первому же очному поединку казахстанцы после повышения в классе в Лиге наций, квалифицировавшись в дивизион «В», подошли с тремя поражениями, учитывая и товарищеские матчи со сборными Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов, а словенцы не проигрывали в шести матчах.

Главный тренер сборной Казахстана российский специалист Магомед Адиев в стартовом составе выпустил на поле стадиона «Астана Арена» голкипера «Шахтера» Игоря Шацкого, защитников Яна Вороговского («Моленбек», Бельгия), Марата Быстрова («Ахмат», Россия), Александра Марочкина («Тобол»), Сергея Малого («Ордабасы») и Михаила Габышева («Астана»), полузащитников Максима Самородова («Актобе»), Аслана Дарабаева («Астана»), Асхата Тагыбергена («Ордабасы») и Рамазана Оразова («Аксу»), а также нападающего Абата Аймбетова («Кайрат»).

Уже на старте матча словенцы заработали штрафной удар, и Шацкий кулаками отбил мяч, летевший после удара игрока турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Юре Балковца в левый нижний угол ворот. В ответной атаке Самородов с помощью дриблинга вошел в штрафную площадь, но мяч после его удара попал в защитника и отлетел в руки голкипера мадридского «Атлетико» и капитана сборной Словении Яна Облака. Опасным получился на 6-й минуте розыгрыш первого углового удара у ворот гостей, когда после навеса на дальнюю штангу от левого углового флага Тагыбергена чуть-чуть не дотянулись до мяча вначале Марочкин, а затем и Самородов.

На 17-й минуте не менее опасным получился прострел с левого края штрафной площади нападающего австрийского клуба «Зальцбург» Беньямина Шешко. Через три минуты Шацкий в падении кулаками прервал еще один прострел с левого фланга в исполнении Балковца. Еще через три минуты во врем атаки хозяев Вороговский на левом краю переиграл защитника болгарского «Лудогорца» Жана Карничника и сделал подачу в район ближней штанги, а Самородов в прыжке из района угла вратарской площадки головой пробил в левый верхний угол ворот, и мяч от перекладины залетел в сетку - 1:0.

Гости долго приходили в себя, а на 36-й минуте полузащитник греческого «Панатинаикоса» Вербич с левого края сделал подачу в штрафную площадь на нападающего швейцарского Лугано Жана Целара, который головой переправил мяч в ворота, но Шацкий в падении поймал мяч, отскочивший от газона. Буквально через две минуты голкипер сборной Казахстана вновь оказался в игре, поймав мяч после удара головой с линии вратарской площадки в правый угол ворот полузащитника итальянского клуба «Удинезе» Яки Бийола при розыгрыше углового.

Казахстан - Словения. В игре голкипер «Шахтера» Игорь Шацкий / Фото kff.kz

На старте второго тайма гости заработали угловой удар на том же левом краю атаки, и на этот раз защитник норвежского «Викинга» Давид Брекало, еще в первом тайме заменивший получившего травму защитника французского «Анже» Миху Блажича, в высоком прыжке с линии вратарской площадки пробил головой в дальний угол, а Шацкому не удалось отбить отскочивший от газона мяч.

Почти тут же казахстанцы создали опасный момент у ворот словенской сборной. Аймбетов после подачи Вороговского с левого фланга на дальнюю штангу пробил головой, но отлетевший от газона мяч попал в сетку с внешней стороны ворот.

Следующий опасный момент возник после часа игры, когда защитник австрийского «Штурма» Йон Горенц-Станкович пробил низом с ходу из-за пределов штрафной площади, но Шацкий отбил мяч перед собой и затем поймал его. После этого момента наставник нашей сборной освежил атакующую линию, поменяв Самородова на Бауыржана Исламхана («Ордабасы») и Аймбетова на Бактиера Зайнутдинова (ЦСКА, Россия). А вскоре на поле вышел еще один игрок «Тобола» Багдат Каиров, сменивший на правом фланге защиты Габышева.

Гости же стали больше атаковать, и на 75-й минуте вышедший на замену Миха Зайц ворвался с мячом справа в штрафную площадь, однако Быстров сумел заблокировать удар полузащитника итальянского «Дженоа». А через три минуты защитник итальянского клуба «Эмполи» Петар Стоянович, забежав с мячом на половину поля сборной Казахстана, сделал длинную передачу в штрафную площадь на ход вышедшему на замену нападающему словенского «Марибора» Жану Випотнику, который в касание пробил над голкипером и вывел свою сборную вперед.

После пропущенного гола Дарабаева и получившего травму Быстрова сменили на поле Абзал Бейсебеков («Астана») и Темирлан Ерланов («Ордабасы»). Концовка матча прошла на половине поля сборной Словении, где хозяева заработали два штрафных удара. При розыгрыше первого на левом краю Стоянович опередил Малого и головой выбил мяч на угловой после опасной подачи Тагыбергена. Розыгрыш второго стандарта на первой добавленной минуте получился еще более опасным. После навеса Исламхана с правого края в район 11-метровой отметки Марочкин в прыжке выиграл борьбу за мяч у Бийола и пробил головой в правый верхний угол ворот, но гостей спас от гола отчаянный прыжок голкипера, а сборная Казахстана уступила в первом матче - 1:2.

Во втором туре казахстанская сборная принимала команду Дании. Команды уже встречались на групповых этапах отборочных турниров чемпионатов мира 2006 и 2018 гг., и четырежды побеждали датчане, которые и в этом отборочном цикле выступают в статусе фаворита группы.

Казахстан - Дания. Защитник «Тобола» Александр Марочкин прерывает атаку датчан / Фото kff.kz

В первом туре сборная Дании одержала домашнюю победу над командой Финляндии - 3:1. Причем все три гола забил 20-летний нападающий итальянского клуба «Аталанта» Расмус Хейлунн.

Стартовый состав сборной Казахстана на этот матч, по сравнению с первой игрой, претерпел изменения. Место травмированного Быстрова в защите занял Нуралы Алип («Зенит», Россия), компанию в полузащите капитану сборной Тагыбергену составили Бейсебеков и Зайнутдинов, а Самородов и Оразов были отряжены в нападение.

Гости очень активно начали встречу, и уже на 4-й минуте прострел слева нападающего немецкого «Вольсбурга» Йонаса Винда едва не замкнул автор хет-трика в первом матче Хейлунн. На 16-й минуте Хейлунн сделал пяткой пас своему одноклубнику защитнику Йоакиму Меле, но выдвинувшийся ему навстречу Шацкий справился с ударом в упор. Третий же опасный момент у ворот хозяев завершился голом. В середине тайма защитник итальянского «Милана» Симон Кьер со своей половины поля сделал длинную передачу на Хейлунна, который убежал от Малого и перекинул мяч через Шацкого.

Последовавшая после получаса игры атака хозяев завершилась угловым ударом, а после его розыгрыша Малый в высоком прыжке с линии вратарской площадки пробил головой прямо в руки голкиперу французской «Ниццы» Касперу Шмейхелю. А атака казахстанцев на 32-й минуте обернулась травмой Габышева, покинувшего поле на носилках, и его сменил на поле Лев Скворцов («Химки», Россия).

Спустя четыре минуты во время атаки датчан окруженный несколькими игроками сборной Казахстана полузащитник английского «Брентфорда» Миккель Дамсгор из центра штрафной площади умудрился пробить по воротам, Шацкий ногой отбил мяч, но первым на добивании был Хейлунн, который оформил дубль и поставил хозяев в очень трудное положение.

Гости и после второго забитого гола продолжали атаковать, а казахстанцы смогли обострить игру на последней минуте тайма, но Самородов в борьбе с защитником в центре штрафной площади не попал в падении по мячу после подачи справа.

Казахстан - Дания. Защитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов в сборной играл на позиции полузащитника / Фото kff.kz

Во втором тайме вместо Малого вышел Ерланов. А гости сразу же после возобновления игры провели атаку, которую завершил ударом из-за пределов штрафной площади Винд, но Шацкий в падении отбил мяч. Хозяева ответили выпадом по левому краю, откуда Ворговский сделал навесную подачу на дальнюю штангу, где открылся Сквроцов, но голкипер в прыжке сумел перевести мяч на угловой. Вскоре Бейсебеков пробил по воротам из-за пределов штрафной пощади, но мяч пролетел мимо. Чуть точнее получился удар у Вороговского, пробившего с лету с дуги штрафной площади. На 61-й минуте Зайнутдинов с линии штрафной площади пробил с разворота, мяч пролетел под ногой закрывавшего голкипера Кьера, но Шмейхель в падении поймал его.

На 65-й минуте наставник сборной Дании провел тройную замену, поменяв одного защитника и выпустив двух нападающих. Но атаки больше удавались хозяевам, одну из которых на 69-й минуте завершил ударом слева из пределов штрафной площади Бейсебеков, и вновь свою сборную спас Шмейхель, от рук которого мяч попал в правую штангу.

Очередная атака сборной Казахстана на 73-й минуте завершилась угловым ударом, после розыгрыша которого мяч попал в руку Винду, и арбитр встречи из Сербии Новак Симович назначил пенальти в ворота сборной Дании, который четко реализовал Зайнутдинов.

Казахстан - Дания. Нападающий «Кайрата» Абат Аймбетов забивает победный гол казахстанской сборной / Фото kff.kz

Автор ответного гола и Самородов на 79-й минуте были заменены на Аймбетова и Исламхана, а еще через четыре минуты Бесебекова сменил Дарабаев, и сборная Казахстана с новыми силами продолжала атаковать. И на 86-й минуте сместившийся с левого фланга к центру Тагыберген нанес дальний удар, после которого мяч влетел точно в правый верхний угол ворот. А еще через три минуты Вороговский со своего фланга сделал навесную подачу на дальнюю штангу, а откликнувшийся на нее Аймбетов в высоком прыжке пробил головой в правый верхний угол ворот и вывел сборную Казахстана вперед - 3:2. При этом он получил желтую карточку за то, что снял с себя футболку, празднуя гол. Вскоре Аймбетов и вовсе был удален, получив второе предупреждение за грубую игру в центре поля. К тому моменту сборная Казахстана уже играла вдесятером - поле вынужденно покинул получивший травму Алип.

Одержав волевую победу, сборная Казахстана набрала первые три очка на групповом этапе. Столько же очков у сборной Дании и у сборной Финляндии, одержавшей гостевую победу с минимальным счетом над командой Северной Ирландии, также имеющей три очка после домашней победы на старте над командой Сан-Марино (2:0). А лидирует в группе «Н» сборная Словении предсказуемо переигравшая во втором туре на своем поле сборную Сан-Марино (2:0) и набравшая шесть очков.

Матчи третьего и четвертого туров пройдут 16 и 19 июня. Казахстанские футболисты сыграют в эти дни на выезде с командами Сан-Марино и Северной Ирландии.