К такому намерению они пришли после вынесенного 26 марта протокола Костанайской областной апелляционной судебной коллегии, которая оставила без изменения решение специализированного межрайонного административного суда. Там 23 марта независимым кандидатам в мажилис отказали в исковом заявлении.

Сабит Нургалиев, Алмагуль Кайбжанова и Роман Максут

Алмагуль Кайбжанова, Роман Максут, Алибек Махамбет, Сабит Нургалиев и Антон Фабрый на прошлой неделе пытались оспорить результаты протоколов с итогами выборов по одномандатному округу № 20 на избирательных участках №№ 10, 74, 62, 15, 16 Костаная и №№ 228 и 230 Амангельдинского района. Вместе с этим они требовали признать недействительными выборы в Костанайской области.

К исковому требованию истцы предъявили ряд фото- и видеоматериалов, где, по их словам, зафиксированы нарушения.

В частности, на УИК № 74 произошел вброс, что подтверждается расхождением данных по явке, отмеченных в протоколе (843 избирателей, получивших бюллетень) и зафиксированных у доверенных лиц Сабита Нургалиева (411 человек). При этом по протоколу кандидат от партии Amanat Еркин Абиль на этом участке обошел своих соперников с 550 голосами.

Аналогичную ситуацию доверенное лицо кандидата наблюдал на УИК №56: зафиксированных по факту 537 избирателей против указанных в протоколе 1 330. При этом, по данным протокола, Абиль набрал почти 60% от общего числа проголосовавших.

Кроме того, на участках № 62 и № 74 члены избиркома вскрыли урны с бюллетенями до погашения неиспользованных бланков. Хотя законом регламентирована процедура подсчета голосов - все неиспользованные бюллетени подсчитываются и погашаются избирком «перед вскрытием урн».

Ответчики пояснили необходимость преждевременного вскрытия урн тем, что якобы им нужно было ускорить процесс подсчета голосов. И этот аргумент все же приняла во внимание судья СМАС Майра САЛЬКЕЕВА:

- Вместе с тем нарушение указанной процедуры подсчета голосов на итоги голосования, отраженные в протоколах, не повлияли, поскольку обратного не доказано. Это обстоятельство, по мнению суда, не является правовым основанием для отмены протоколов о результатах голосования, а является основанием для вынесения частного определения.

Что и было сделано ею - областной избирком в течение месяца должен принять меры в отношении председателей УИК №№ 74 и 62.

В остальном же ответчики отрицали претензии истцов. По каждому представленному случаю дали пояснения, придерживаясь общей позиции, что они следовали в соответствии с действующим законодательством.

Председатели УИК отметили, что у доверенных лиц было право в день выборов составить акты о нарушениях, однако они этого не сделали, что юридически исключает возможные ошибки членов УИК.

Тот факт, что доверенные лица с самого утра фиксировали каждого пришедшего избирателя, не убедил судью. Расхождение их цифр с данными протокола, по мнению суда, еще не доказывает вброс бланков в урны.

При этом кандидат в депутаты Сабит Нургалиев каждому опрошенному председателю участков, расположенных в образовательном учреждениях, задал вопрос - имеются ли на месте, где проходило голосование, видеокамеры. Ему ответили утвердительно. Однако судья не запросил ни у кого из ответчиков материалов видеонаблюдения с дня выборов.

Не запросил ни одного материала у ответчиков и истцов и прокурор, хотя еще на первом заседании говорил о возможном ходатайствовании о проверке всех представленных в иске сведений.

Председатели УИК дружно придерживались позиции, что доверенные лица кандидатов не заявляли о необходимости пересчитывать бюллетени, а запрошенные ими сведения, если не сразу, то все же предоставлялись.

Но какой ценой? На суде ответчики так и не дали четких комментарий об оказанном доверенным лицам сопротивлении. А как еще назвать несвоевременную выдачу протоколов, долгое ожидание итогов голосования, которые завершились на многих УИК глубокой ночью? А созданные условия пребывания? Они были неудобными и стесненными. Председатели и даже члены комиссии пытались всякий раз ограничить в расстоянии для обзора.

В отличие от доверенных лиц, впервые пришедших на участок, председатели УИК были в более выигрышном положении в день голосования. Во-первых, у всех есть многолетний опыт работы в избиркоме. Во-вторых, нужно учитывать ресурс, которым они обладали на территории, где, кстати, устанавливают «свои» правила (и, увы, законом это предусмотрено - "НГ").

В суде председатели УИК, как по шаблону, свои аргументы сводили к тому, что не они со своим административным арсеналом, а доверенные лица кандидатов мешали ходу избирательного процесса, вели себя агрессивно, в то время, как другие «независимые» наблюдатели вели себя спокойно, не вмешивались в «деятельность избирательных комиссий при осуществлении ими своих полномочий» (при этом, судя по наблюдениям корреспондентов "НГ", упорно глядели не на работу членов избирком, а на экраны своих смартфонов).

Требование о понуждении Центризбиркома РК приостановить определение и оглашение результатов выборов судья Салькеева вернула истцам. По данному заявлению самовыдвиженцы могут обратится лишь в Верховный суд РК. Что они и намерены сделать.

Фото Сауле КУАНБЕК