Казахстанский боксер-супертяж Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) отреагировал на срыв поединка Тайсона Фьюри и Александра Усика, сообщают Vesti.kz. Нокаутер бросил вызов британцу.

"Эй, Тайсон, выходи драться со мной! Место и деньги не имеют значения. Осмелишься ли ты подраться с восьмым в рейтинге WBC? Искренне твой, Жан Кособуцкий", - говорится в пиар-сообщении Universum Boxing, представляющей интересы казахстанца.

Фьюри - чемпион WBC в супертяжелом весе. Его поединок за звание абсолютного чемпиона мира с Усиком, владеющим титулами WBA, IBF и WBO, должен был состояться 29 апреля. Однако в последний момент команда украинца вышла из переговоров.

Сообщалось, что стороны не могут согласовать финансовые условия реванша и из-за этого не могут подписать контракт.