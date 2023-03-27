Окончательные результаты не отличаются от предварительных, которые Центральная избирательная комиссия Казахстана озвучила днем 20 марта.

По партийным спискам проголосовало более 6 млн казахстанцев. Больше всех голосов набрала партия Amanat - 53,9%, или почти 3,5 млн отметок в бюллетенях. Таким образом 40 аманотовцев по представленному партией списку займут места в мажилисе.

8 мест получила НПД «Ауыл», набрав 10,9% от общего числа голосов. По 6 мандатов у партий «Ақ жол» и «Respublica», у них чуть больше 8%. Членам НПК с их 6,8% определили 5 мандатов, на один менше - партийцам из ОСДП.

Не прошла в Мажилис партия "Байтақ" - "зеленые" не преодолели пятипроцентный порог.

Интересы Костанайской области в нижней палате Парламента, по официальному заявлению ЦИК, представит кандидат от партии Amanat по одномандатному округу № 20 Еркин Абиль. Он набрал 192 175 отметок в бюллетенях.

Однако с итогами выборов в Костанайской области не согласны оппоненты Абиля. Всю прошлую неделю самовыдвиженцы по округу № 20 Алмагуль Кайбжанов, Роман Максут, Алибек Махамбет, Сабит Нургалиев и Антон Фабрый оспаривали результаты. Однако суд первой инстанции и аппелляционный суд отказали в удовлетворении исков. Теперь они намерены обратится в Верховный суд.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров подчеркнул на брифинге: несмотря на некоторые нарушения, которые оспариваются в ТИК и судах, большинство национальных и международных наблюдателей отметили хорошую организацию предвыборного процесса и работы избирательных участков во время голосования. Подчеркнул Абдиров и высокую политическую конкуренцию как между партиями, так и между кандидатами по одномандатным округам. В целом, по его словам, выборы в Казахстане прошли в соответствии с действующим законодательством.