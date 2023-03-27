Предположим, что вы уже нашли квартиру своей мечты, подходящей для вас площади и планировки, которая соответствует всем вашим требованиям. Вы уже представили, как принимаете в ней гостей и проводите уютные вечера в гостиной вместе со своей семьей. Однако единственное, что мешает воплотить представленное в реальность — высокая стоимость недвижимости.

Тем не менее это не повод отказываться от покупки. Рассмотрим основные нюансы на которые следует обращать внимание для того, чтобы снизить стоимость жилья при оформлении сделки.

Для первичного рынка

Оцените всех застройщиков

При выборе жилья в новостройке не ограничивайтесь только предложениями от одного застройщика. Изучите цены других строительных компаний в тех районах города, которые вам интересны. Нередко бывает, что в одной и той же локации строятся новостройки одинакового уровня комфорта, но с большой разницей в цене. По данным korter.kz в Астане находится около 130 строительных компаний, а в Алматы - около 140 застройщиков.

Программы лояльности

Строительные компании предлагают программы лояльности, позволяющие приобрести квартиру в рамках одного жилого комплекса по более выгодной цене. Например, если вы оплатите 100% стоимость недвижимости, вы получите скидку от застройщика, которая варьируется от 5 до 20% в зависимости от метража выбранного жилья и застройщика.

Этажность имеет значение

Известно, что цены на квартиры одной и той же планировки на разных этажах отличаются. Поэтому, если этаж для вас не имеет значения, это даст вам возможность сэкономить при покупке жилья.

Отслеживайте акции и скидки

Строительные компании часто предлагают различные скидки в праздничные дни: Новый год, День рождения, 8 марта и т.д. Дождитесь начала акции, а затем покупайте квартиру. Если по вашей рекомендации в выбранном вами доме решили купить жилье и ваши друзья, вы также сможете рассчитывать на скидку от застройщика. Некоторые строительные компании вместе с покупкой квартиры делают существенные скидки на приобретение паркинга или вообще предоставляют его в подарок. Маркетинговые акции обычно проводятся регулярно в течение года, отслеживая их, вы сможете значительно сэкономить на покупке понравившейся недвижимости на первичном рынке.

Для вторичного рынка

Год постройки дома

Принимая во внимание ежегодный рост объемов строительства первичной недвижимости в Казахстане, для вторичного рынка характерно соответствующее снижение цен на покупку жилья. В особенности это касается старого фонда и панельных домов. Прежде чем заключить сделку, изучите, какие еще варианты недвижимости можно приобрести рядом с тем домом, который вы выбрали на “вторичке”. Сравните цены за всю квартиру и квадратный метр. Если результат будет не в пользу вторичного жилья, то у вас будет причина поторговаться.

Инфраструктура района

Обращайте внимание на окружающую инфраструктуру района: как далеко расположены школы и детские сады, остановки общественного транспорта, супермаркеты и больницы, аптеки, ТРЦ и так далее. Также оцените удобство подхода к дому, освещенность и благоустройство улиц. Близость к различным объектам инфраструктуры повышает стоимость недвижимости. Цены на аналогичное жилье в 10-15 минутах ходьбы от вышеперечисленных объектов значительно ниже, что дает вам возможность попросить скидку.

Состояние подъезда

Распространенная ситуация во вторичном фонде, когда состояние подъезда оставляет желать лучшего. Даже если квартира подходит вам по всем параметрам, имеет хороший ремонт и исправные коммуникации, неудовлетворительное состояние подъезда может стать поводом для снижения стоимости жилья.

Пообщайтесь с соседями и узнайте причины продажи квартиры

Покупая квартиру, всем хочется жить в комфортных условиях и иметь добрососедские отношения с другими жителями дома. Поэтому, прежде чем заключить сделку, сходите еще раз к дому, но уже без продавца. Понаблюдайте за людьми, выходящими из подъезда, скажите, что вы планируете купить здесь квартиру, и расспросите их о всех плюсах и недостатках дома. Иногда при таком “партизанском маркетинге” можно получить множество важной информации, влияющей на принятие решения о покупке. Спросите собственника о причинах продажи недвижимости и проследите за его реакцией. Как правило, поведение продавца может сказать больше, чем его ответ на ваш вопрос.

Вид из окна

Это нюанс действительно важно учитывать. Обязательно посмотрите, на что открывается вид из окон квартиры, которую вы планируете купить. Лучше всего оценивать вид ранней весной или поздней осенью, когда зелень и деревья не закрывают все неприглядные места вокруг дома. Обращайте внимание на стороны света и на освещенность квартиры на протяжении дня. Если окна выходят на детскую площадку, магазин, стоянку, гаражи, мусорные баки или площадку под застройку, оцените, насколько они будут вам мешать в будущем.

Состояние квартиры и что вам оставит продавец

Продавцы, стараясь более выгодно продать квартиру, часто прибегают к косметическому ремонту, скрывающему реальные недостатки жилплощади. Обращайте внимание на состояние сантехники, труб, отопительных батарей и потолка. Если вы видите, что после покупки вам придется делать капитальный ремонт, торгуйтесь и просите снизить стоимость.

Ваша задача – это максимально снизить стоимость покупаемого жилья. Поэтому тщательно подготовьтесь и соберите информацию о текущих тенденциях рынка первичной и вторичной недвижимости. Используйте все свои возможности, смело задавайте вопросы и старайтесь сбить цену до приемлемого для вас размера.

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