Работы по замене асфальта на пр. Абая должны начать уже в ближайшие дни. Такое поручению отделу ЖКХ дал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании сегодня, 27 марта.

Фото из архива "НГ"

- На следующей неделе, чтобы в полный рост шли работы по Абая, а то мы не успеем, - сказал градоначальник.

Он сообщил, что все ремонтные работы на проспекте должны завершить уже в июле. И отметил: помимо уже анонсированных замены асфальта и ремонта освещения планируют заменить все остановочные павильоны, чтобы новые были в едином стиле.

- Автобусные маршруты должны быть упорядочены, чтобы не создавать неудобства для горожан, - сказал Жундубаев. - Заранее жителям сообщать, где и когда будут перекрыты улицы, где не будет света или воды. Детальный план у нас есть, дайте мне его на утверждение. Теперь - вот 100 новых остановок вы поставили, так? Этого мало еще?

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Ну, еще необходимо, - ответил руководитель отдела ЖКХ Данияр САБИТОВ.

- Вот смотрите: я предлагаю с Абая остановки, которые вы поставили, старые или новые - я не знаю, но на Абая предлагаю новые остановки поставить, чтобы была одна концепция, - сказал Жундубаев. - Сделать это параллельно с ремонтом дороги в июле. Остановки должны быть уровнем выше, чем те, что сейчас установлены. Это проспект! По сути там средний ремонт, но по факту мы делаем реконструкцию. Меняем дорогу, бордюр, полностью меняем освещение и коммуникации. И здесь остановки нужно предусмотреть.

После совещания корреспондент "НГ" спросил Данияра Сабитова, зачем нужны новые остановки. Это такой марафет в рамках подготовки города к российско-казахстанскому форуму?

- Мы хотим выстроить такую модель с единым дизайном, кодом города, - ответил руководитель отдела ЖКХ. - Аким пока дал поручение, мы еще изучим, как это сделать на практике. С форумом никак не связано. Это логично, что если мы делаем дорогу и освещение, то сразу же можно привести в порядок и остановки. Есть же там остановки, которые продуваются. Сделать хорошие, крытые, никто не говорит "теплые остановки". На проспекте Абая последний капитальный ремонт делали в 2017 году.