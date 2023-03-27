Акцию по санитарной очистке обсуждали сегодня, 27 марта, на аппаратном совещании. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ отметил, что двухмесячник - "отличная возможность для ОСИ убрать свои дворы и вывести мусор, чтобы потом не мучиться". Градоначальник просит ОСИ привлечь жильцов к уборке дворов, когда растает снег.

Фото из архива "НГ"

- Жители должны сами понимать, все хотят в чистом городе жить, - сказал Жундубаев. - И от нас зависит - если мы все вместе возьмемся, мы приведем в короткое время город в эстетический вид, а потом подрядные организации будут поддерживать эту чистоту.

Вовлечь в акцию предлагают: госучреждения, депутатов гормаслихата, молодежь, волонтеров НПО, представителей бизнеса, общественных деятелей, городские коллективы, а также градообразующие предприятия.

- В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния города работы традиционно планируется выполнить согласно закрепленной территории за предприятиями и организациями областного центра, - выступил с докладом руководитель отдела ЖКХ Данияр САБИТОВ. - Госучреждения должны усилить мониторинг улиц на предмет соблюдения санитарных норм. На время акции каждой организации нужно иметь при себе рабочий инвентарь.

Сабитов отметил - после завершения уборки территории нужно сообщить в ситуационный центр iKomek по телефону 109 точные места складирования мусора, чтобы его оперативно вывезли подрядные организации. В дни акции сбор и утилизацию мусора на площадку Северного полигона будут делать бесплатно.

По информации отдела ЖКХ, на строительных площадках в микрорайонах Юбилейный, Алтын Арман, Береке не выдержаны требования санитарной очистки площадок, из-за чего мусор разлетается по ближайшим улицам. Аким Костаная напомнил, что проблема не новая, и потребовал от полиции "отработать по нарушителям".

- Давайте по погоде будем смотреть, в любом случае есть с 1 апреля закрепленные территории, где, возможно, без фанатизма можно приводить в порядок, - высказался Жундубаев. - Прибордюрную грязь подрядчики уже могут вывозить, а не ждать, пока все растает и высохнет. По возможности будем начинать эту работу. Я думаю, массово со следующей недели мы эту работу начнем.