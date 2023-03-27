Казахстанский боец ММА Куат Хамитов на своей странице в Instagram резко высказался после победы сборной Казахстана по футболу в матче с командой Дании, передает Tengri Sport.

"Послушайте, я никогда не буду радоваться ни одной победе KZ футбола! Чему мне радоваться, просто посмотрите вокруг себя, народ 30 лет живет в нищите, безработица, средняя зарплата 80 тысяч тенге, продукты дорогие, нет медицины, люди живут в долгах и несмотря на это, народ аузынан жырып, платит налоги и куда все это уходит!? На какой то футбол!?

Кому нужны эти победы, когда вреда от них больше, чем пользы! Я начну уважать футбол только тогда, когда они начнут побеждать своими силами, сами, без народных денег! Докажите нам, что вы можете так, вот тогда вы мужчины в глазах людей. А так … и да нужно вернуть обратно все, что было вложено в этот воздух за все это время!" - написал боец в соцсети (орфография и пунктуация в основном сохранены - прим.).

Подписчики по-разному отреагировали на заявление спортсмена. Некоторые согласились с мнением Хамитова, другие возразили бойцу.

В воскресенье, 26 марта, сборная Казахстана по футболу, ранее терпевшая в основном поражения, одержала яркую победу над командой Дании в матче отбора на Евро-2024, отыгравшись со счета 0:2. В официальном Twitter-аккаунте УЕФА этот камбэк назвали "невероятным".