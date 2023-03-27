Где будут выбирать сельских акимов в Костанайской области?
Сауле КУАНБЕК
27 марта 2023, 09:06 | Государство
Выборы акимов сельских округов и сел назначены на 30 апреля 2023 года. Как сообщили в Костанайской областной избирательной комиссии, они пройдут в девяти районах нашего региона.
В Алтынсаринском районе должны избрать акимов Димитровского и Убаганского сельских округов, в Аулиекольском - акимов Диевского с/о и с. Коктал, в Джангельдинском - акима Калам-Карасуского с/о; в Житикаринском - акима с. Забеловка, в Костанайском - акимов Айсаринского, Мичуринского и Озерного сельских округов, в Наурзумском - акима с. Шили, в районе Б. Майлина - акимов Калининского, Набережного и Майского сельских округов, в Сарыкольском - акима п. Сарыколь, в Федоровском районе - акима Федоровского с/о.
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