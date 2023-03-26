Психологи уверены - если ребенок получил плохую оценку, то родителям ни в коем случае не стоит его ругать, ведь это не будет стимулировать к знаниям, а приведет только к страху перед родителями, лжи и недоверию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Фото: Depositphotos

По словам эксперта, клинического психолога детской клиники Марии Макухиной, успеваемость ребенка очень важна, однако с точки зрения психологии система оценок в современной школе, где фактически используются только три оценки, не отражает ни уровень знаний, ни прогресс в учебе.

"Например, ребенок, который сделал 20 ошибок в диктанте, получит двойку. После работы над ошибками он сделает уже 10 ошибок, проделав колоссальную работу и добившись большого прогресса, но его оценка не изменится. Родителям стоит иметь это в виду и не наседать на ребенка очень сильно", – сообщила детский психолог.

Она отметила, что самой неправильной реакцией на оценки является ругань, так как это не даст никаких результатов, кроме отрицательных.

"Если ругать ребенка за плохую успеваемость, он начнет бояться родителей, врать и скрывать оценки. Кроме того, это не будет стимулировать к учебе, ребенок будет считать, что родителям не важны его знания, а важны только цифры в журнале", – объяснила Мария Макухина.

По мнению психолога, гораздо эффективнее спросить у ребенка, в чем проблема и можно ли эту оценку исправить – это стимулирует к работе над ошибками, будет тренировать саморегуляцию и самоконтроль.

"Возможно, причиной плохой оценки был не провал в знаниях, а невнимательность, усталость, и можно подойти к учителю и договориться об исправлении. Если оценка связана не со знаниями, а с поведением, в этом случае она вообще не говорит об успешности ребенка как ученика", – констатировала эксперт.

Она рекомендовала также спросить у ребенка, нужна ли ему помощь: может быть, стоит найти репетитора или помочь ему разобраться в сложной теме.