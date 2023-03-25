Жители дома № 51 микрорайона Береке сегодня, 25 марта, дружно отпраздновали Наурыз мейрамы.

Соседи накрыли дастархан, приготовили плов и испекли баурсаки. Многие пришли семьями. В национальных нарядах были взрослые и дети. Под народную музыку пели и танцевали, играли в национальные игры и получали приятные призы.

- Идею отпраздновать Наурыз всем двором предложили активисты дома еще до праздника, – рассказала "НГ" одна из организаторов праздника Анна КАКИРОВА. - Но так как многие были в отъезде, приняли решение провести Науырыз 25 марта.

По словам Анны, одной из задач стало желание подружиться с соседями, так как дом новый и это первый праздник, организованный совместно.

- Начали празднование с благословения аксакала двора. Жители подготовили угощения и концертную программу. Это наш первый опыт, - признался председатель ОСИ Марат ИСКАКОВ.

Он вместе с активистами выразил надежду, что общее празднование станет более масштабным и принимать участие в его организации будут активисты уже нескольких домов микрорайона.

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Автор - студентка 3 курса факультета журналистики КРУ им. Байтурсынова