В Костанай маленькая рудничанка была доставлена, едва только родилась и прожила сутки. Мама и доктора заметили, что малышка давится слюной, не может сосать. Оперировали ее экстренно.

Оказалось, что у ребенка атрезия (врожденное недоразвитие) пищевода, кроме того, по словам хирурга Игоря БЕЛОБРЖИЦКОГО, желудок прирос к легким так, что в них забрасывалось кислое содержимое. Девочку удачно прооперировали, ей скоро месяц, за нею наблюдают доктора, помогая маме наладить малышке режим кормления.

-Деткам с такими проблемами можно ждать операции очень недолго, до 48 часов, чем дольше с этим затягивать, тем больше будут поражены легкие, - пояснил врач.

В марте же хирургическая служба детской областной провела еще два непростых вмешательства, которые понадобились детям, получившим серьезные травмы. 14-летний подросток готовился к байге, упал с лошади и получил разрыв селезенки. Прямо в дни Наурыза угодил в больницу, где сразу же был прооперирован. А 4-летний мальчик случайно оказался стоящим рядом с парой взрослых борцов, которые упали на него. И тоже - повреждение селезенки.

Очень важно, что обе операции были выполнены как органосберегающие.

- Раньше при разрывах селезенку обычно удаляли, - рассказал Белобржицкий, - но я ездил на обучение в Израиль, там у коллег несколько другой взгляд на это - селезенку считают очень важным органом, разработаны и применяются методики, позволяющие во многих случаях ее сохранять. Мы их применили и получили хорошие результаты.

Результат можно было тут же увидеть - 4-летний мальчик, прооперированный неделю назад, спокойно шагал с папой по коридору.

Сейчас областная больница находится в помещениях бывшего ковидного госпиталя. Переезд туда из областной взрослой осуществили за три дня. Уже два месяца лечат детей на новом месте, которое, кстати, докторам нравится. Даже подвели некоторые итоги работы. Больница приняла больше пациентов - 683 против 657 за два месяца прошлого года. Увеличилось и количество плановых операций. В прошлом году за такой же период их было проведено 109, в этом - 135.