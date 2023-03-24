По прогнозам синоптиков, в субботу, 25 марта, на западе области в конце дня пройдёт небольшой дождь, на востоке ожидается туман. В воскресенье, 26 марта, осадки в виде дождя и снега пройдут на севере и востоке области. В понедельник, 27 марта, осадков не ожидается.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в ближайшие три дня дня осадки не прогнозируются.

- В субботу ночью по области будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - День будет тёплый: +2...+7°С, на юге +14°С. В воскресенье в ночное время термометры покажут 0...-5°С, на востоке -8°С, днём термометры покажут +3...+8°С, на юге +13°С. В понедельник ночью ожидаем -2...+3°С. Днём воздух прогреется до +5...+10°С, на юге до +13°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 0...+2°С, днём +5...+7°С. В воскресенье: ночью 0...-5°С, днём +5...+7°С. В понедельник: ночью 0...-2°С, днём +5...+7°С.

Ветер в ближайшие три дня ожидается юго-западный, скоростью 7-12 м/с в субботу и 9-14 м/с в воскресенье и понедельник. На севере и западе области в ближайшие три дня ожидаются периодические усиления скорости ветра до 15-20 м/с.