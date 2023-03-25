Каждый человек связан с другим невидимыми нитями. Люди могут находиться в противоположных сторонах земного шара, и заниматься совершенно разными делами, но в определенный момент судьба сводит их для реализации какого-то значимого события.

Все началось во время незапланированной встречи трех сокурсников Рудненского музыкального училища периода 1990-х годов. Автор этих строк, обучающая детей игре на скрипке, дьякон Елеазар, служащий Константино-Еленинского собора, в миру Ермек Айтбакин, и Юлия Миневич, занимающаяся юридической практикой в Израиле. Встреча была, как водится, радостной, наполненной воспоминаниями, ведь не виделись более 25 лет! Ну а если общение происходит между творческими людьми, обязательно жди в скором времени рождение чего-то интересного. Что, собственно говоря, и произошло.

Я не просто так указываю имена и фамилии, род деятельности и страну проживания каждого причастного. В дальнейшем это поможет увидеть, сколько интересных, талантливых людей имеет прямое отношение к музыкальному колледжу Рудного.

Во время дружеской посиделки разговор велся о предстоящей праздничной дате у нашей альма-матер. В этом году ей исполняется 60 лет. Ермек, услышав, что у меня со времен студенчества сохранилось немало фотографий, решает создать групповой чат с привлечением всех выпускников 80- 90-х годов для дружеского общения и обмена предложениями, и этим же вечером успешно реализует свой план. Народ тут же стал активно подтягиваться, все из разных уголков планеты - Казахстан, Россия, Германия, Чехия, Черногория, Австрия, Швейцария, Канада, Израиль, в какое-то время количество людей перевалило за сотню, и в скором времени у одного из участников чата, Владимира Максимова, проживающего в Москве, возникает идея: а давайте в благодарность нашим педагогам исполним песню? Объединимся и каждый из своей страны ее исполнит?

Ну а кто напишет и музыку и слова? Конечно, только из своих, из училищных. Выбор сразу пал на Артура ОРЕНБУРГСКОГО, который стал автором слов и музыки. Артур - известная творческая личность в Казахстане. Заслуженный деятель РК, композитор, аранжировщик, дирижер, профессор кафедры «Инструменты эстрадного оркестра» КазНАИ им. Т.Жургенова. В его послужном списке много творческих отечественных и международных проектов, сборники пьес для эстрадных и джазовых коллективов, инструментальных произведений. Маэстро пришлось не только стать автором песни, но и выполнить более объемную работу над проектом. Вот что он рассказывает в беседе с ним:

- Мне позвонила Лена Воронова, рассказала, что в чате выпускников появилась идея о создании песни-благодарности нашим преподавателям училища и что коллегиально все решили, что этим должен заняться я. Естественно, я с удовольствием принял это предложение, написал сначала слова, отправил вам в чат, увидел одобрение, а потом была мелодия, аранжировка. Много пришлось работать, потому что я предполагал участие камерного оркестра Костанайской областной филармонии, солистов из числа выпускников. Проект оказался сложным, непросто было все собрать в одну композицию, учитывая что на мне работа композитора, поэта, аранжировщика, автора видео и звукорежиссера. Но все это для меня было в радость, потому что учеба в РМУ - это один из самых светлых периодов в жизни, это время становления и взросления.

И, начиная с июля прошлого года, начался процесс творчества для большого количества людей. Многие желающие вокалисты присылали свои записанные партии, Оренбургский прослушивал и отбирал те голоса, тембры которых идеально были бы созвучны задуманной песне.

Инструментальная сторона исполнения была написана для камерного оркестра Костанайской областной филармонии. В его составе половина коллектива вместе с главным дирижером Тарасом Мызиным - выпускники колледжа разных лет. То же самое у регента хора Никольского храма г. Костаная Ольги Голубевой и певчих этого коллектива. А отобранные вокалисты проекта оказались разбросаны по разным городам и странам. И о каждом из них тоже хочется сказать отдельно. Это все наши земляки, оставившие след в музыкальном искусстве страны и продолжающие традиции РМУ в других уголках планеты.

Елена Воронова-Миланович, Черногория. Деятель культуры Республики Казахстан, главный хормейстер Национального театра оперы и балета «Астана-опера» в 2004-2013 гг., директор международного конкурса юных пианистов «Astana piano passion» в 2012-2019 гг.

Галымжан Берекешев, Казахстан. Отличник культуры Республики Казахстан, доцент консерватории им.Курмангазы, хормейстер Государственного театра оперы и балета им. Абая, композитор.

Владимир Максимов, Москва. Солист Екатеринбургского театра оперы и балета, российский актер, лауреат международных вокальных конкурсов.

Оксана Харитонова, Москва. Вокальный тренер, основатель и руководитель «Школы вокала Оксаны Харитоновой».

Наталья Богданова, Черногория. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, по результатам работы с детьми ее имя внесено в энциклопедию «Одаренные дети-будущее России».

Олег Сапегин, Вязьма-Москва. Звукорежиссер, певец.

В работе над этим проектом задействовано немалое количество людей. Не все смогли попасть в кадр. В записи московских вокалистов помог наш земляк, косвенно имеющий отношение к колледжу, аранжировщик Русского радио Марк Торосьян. В записи хора звучат голоса многих выпускников.

В преддверии предстоящего праздника, который состоится 28 апреля в здании "Жастар Сарайы", был создан телеграм-канал "РМК Юбилей", где может зарегистрироваться каждый желающий для получения информации о сообщить данные о себе.

Самый лучший подарок, который мы можем презентовать педагогам, это признание их труда и благодарность. Именно с такой любовью и уважением сказал Артур Оренбургский, и к нему присоединяются многие из выпускников Рудненского музыкального колледжа:

«Мы получили замечательную школу, у нас были прекрасные учителя, грамотные, образованные, интеллигентные. Мы растворялись в творчестве, искусстве, в музицировании. Моя благодарность исходит глубоко из души. Сколько бы не прошло времени с нашего выпуска, мы будем всегда с благодарностью вспоминать время, проведённое в стенах Рудненского музыкального училища. Это было потрясающее время творческих побед и открытий!

То, что вы в нас вложили, уважаемые наши наставники, останется с нами на долгие годы. Мы прошли настоящую школу, которая помогла с выбором профессии и возрастания в ней. Потрясающая творческая атмосфера, профессионализм наших преподавателей не оставили нам другого выбора , как только остаться в профессии, и стремиться к достижению творческих вершин. Музыка - язык Бога, а значит вы приблизили нас к постижению Божественного!

Наша песня – маленькая капелька в огромном океане благодарности. Мы всегда будем помнить откуда мы, и кто нам помог с выбором творческого пути! 60-летний юбилей – зрелость! Не за горами 80-летие и множество талантливых выпускников! С юбилеем!»

Видео с You-tube канала Артура ОРЕНБУРГСКОГО