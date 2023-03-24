Об объемах и видах социальной помощи нуждающимся гражданам рассказал сегодня, 24 марта, на брифинге в РСК заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Максим УСТИНОВ.





- По поручению главы государства с 1 января внедрена цифровая карта семьи, интегрированная со всеми базами данных, - проинформировал он. - Цель создания цифровой карты - выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для оказания мер социальной поддержки в проактивном формате. То есть, мы уходим от заявительного формата к выявительному. Система имеет алгоритм, позволяющий вычислять семьи, которые предположительно находятся в трудной жизненной ситуации. К этим семьям идут работники наших служб и уже на месте разбираюмся, так ли это и почему так.

По данным управления, на 23 марта текущего года, обработаны данные по 13 484 семьям, которые потенциально могут претендовать на АСП. По итогам обработки 183 семьи уже получают АСП, при том, что они не обращались в отделы занятости. Им пришло СМС о том, что они могут претендовать на эту помощь, они ответили согласием и это уже прошло как заявление. Затем комиссия выехала, обследовала жилищные условия и АСП была назначена.

- Социальная защита семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, это основная задача местных исполнительных органов, - отметил Устинов. - Малообеспеченным семьям, находящимся ниже черты бедности, оказывается адресная социальная помощь (АСП). На 1-й квартал черта бедности составляет 30 881 тенге. Отличительной особенностью предоставления АСП является индивидуальный подход к ситуации в семье - то есть, это разработка направления адаптации в каждом конкретном случае.

По итогам 2022 года более 4 000 семей получили АСП на сумму 1,8 млрд тенге. В составе этих семей более 20 000 человек. В числе получателей АСП более 1 000 многодетных семей, в которых более 7 000 человек (из них 5 000 детей). На выплату АСП и предоставление социального пакета в 2023 году предусмотрен бюджет более 2 млрд тенге.

По информации ведомства, 1 марта 2023 года АСП назначена 3 000 семей (в их составе более 12 000 человек), сумма выплат составила более 300 млн тенге.

В 2022 году из числа трудоспособных получателей АСП вовлечены в активную занятость более 1 000 человек (100%). Предоставление работы - тоже вид действенной социальной помощи.

- Малообеспеченные семьи, имеющие детей в возрасте от 1 года до 6 лет, обеспечиваются гарантированным социальным пакетом в виде продуктового набора, в который, кроме продуктов, входит и бытовая химия, - добавил Устинов. - Предусмотренный в наборе рацион питания разработан Министерством здравоохранения с учетом восполнения недостатка витаминов, который был выявлен в ходе исследований. В 2022 году по области среди получателей АСП более 5 000 детей в возрасте от 1 года до 6 лет получили порядка 47 000 гарантированных соцпакетов. С января текущего года гарантированный соцпакет выплачивается деньгами. Это 1,5 МРП (5 175 тенге) на каждого ребёнка. На 1 марта выплаты получили более 3 000 детей на сумму 36 млн тенге.

Кроме адресной соцпомощи, по решению местных представительных органов отделыи занятости городов и районов оказывают помощь нуждающимся семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Эта помощь включает 13 видов: ежемесячно - больным туберкулезом, детям с ВИЧ-инфекцией и на бытовые нужды участникам и инвалидам ВОВ, единовременно - участникам и инвалидам ВОВ к 9 мая. А также на обучение в вузах и сузах лиц с инвалидностью из малообеспеченных семей, на оперативное лечение лицам с инвалидностью (в размере 50 МРП на операции, не входящие в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи). Причем опреироваться можно не только в РК, уже есть прецеденты, когда помощью воспользовалиь граждане, прооперированные в Челябинске и Екатеринбурге.

За 2022 год помощь по решению местных представительных органов получили 16 000 гражд на сумму более 1 млрд тенге. На 1 марта текущего года ею воспользовались 6 000 граждан на сумму 145 млн тенге. В целом в 2023 году на данный вид помощи предусмотрен 1,3 млрд тенге.

Кроме того, оказывается жилищная помощь - гражданам, постоянно зарегистрированным и проживающим в жилищах, которые находятся в праве собственности, как единственное жильё, чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают долю в допустимых затрат. В 2022 году решением местных представительных органов порог допустимых затрат был снижен с 10% до 5% от дохода семьи. Жилищная помощь предоставляется за счёт средств местного бюджета на оплату услуг ПКСК, отопление, горячее и холодное водоснабжение, электроэнергию, мусор, телефонную связь. Основной контингент получателей: пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды. Жилищная помощь за 2022 год была оказана 3 000 заявителей на сумму 68 млн тенге. На сегодня оказана 1 500 гражданам на 15 млн тенге.

Фото РСК