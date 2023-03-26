В трех районах Костаная планируют отключать электроэнергию на следующей неделе
26 марта 2023, 11:51 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети с 27 по 31 марта сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Ремонтные работы на высоковольтных линиях и подстанции на следующей неделе пройдут в трех районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 27 по 31 марта с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Лесная 1-15, 2-8,4/2,6/2, 59/1 -59/5,
- ул. Сибирская 16-71, 42-47, 41/1, 43/1-43/7, 45/2-45/8, 47/1 -47/5, 49/1-49/6,
- ул. Плеханова 98, 98/2 -98/10,
- ул. Чернышевского 61 -69, 95, 97,
- ул. Строительная 16 -22.
КТП-070 (работы на ПС)
28 марта с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Узкоколейная 8-30,2/4,10а,14/3.
ТП-360 (работы на ВЛ)
30 марта с 10:00 до 18:00
Спальный сектор:
- ул. Летунова 95.
Частный сектор:
- ул. Летунова 105-123,
- ул. Амангельды 163,165,
- ул. Пушкина 166-184.
Последние новости
26.03.23 16:11 Надеть разные носочки: отличаться от других - это нормально, уверены родители детей с синдромом Дауна
26.03.23 09:51 Как правильно реагировать на плохие оценки ребенка
25.03.23 21:40 "Эстафета принята. Праздник продолжается" - Как отмечали Наурыз всем двором в новом микрорайоне Костаная
25.03.23 16:37 Два автобуса будут возить костанайцев от мечети по ул. Маяковского по вечерам во время месяца Рамадан
25.03.23 13:02 Мы вас за все благодарим! Как встреча однокурсников превратилась в международный творческий проект
25.03.23 10:44 Тулеухан ИСКАКОВ: Генералы без армии
25.03.23 10:11 Эффект компенсаций по тенговым депозитам оценили экономисты
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.