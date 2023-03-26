План работ Костанайской горэлектросети с 27 по 31 марта сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Ремонтные работы на высоковольтных линиях и подстанции на следующей неделе пройдут в трех районах областного центра.

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В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 27 по 31 марта с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Лесная 1-15, 2-8,4/2,6/2, 59/1 -59/5,

ул. Сибирская 16-71, 42-47, 41/1, 43/1-43/7, 45/2-45/8, 47/1 -47/5, 49/1-49/6,

ул. Плеханова 98, 98/2 -98/10,

ул. Чернышевского 61 -69, 95, 97,

ул. Строительная 16 -22.

КТП-070 (работы на ПС)

28 марта с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Узкоколейная 8-30,2/4,10а,14/3.

ТП-360 (работы на ВЛ)

30 марта с 10:00 до 18:00

Спальный сектор:

ул. Летунова 95.

Частный сектор: