Из-за взрывной волны на ТЭЦ в Риддере обрушились конструкции
Хлопок угольной пыли прогремел на ТЭЦ в Риддере, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Tengrinews.kz
По официальным данным, 23 марта в галерее топливоподачи в районе котла № 6 произошел хлопок угольной пыли.
Отмечается, что в состав комиссии вошли представители комитета ведомства, ТЭЦ и технический эксперт. Результаты расследования будут готовы в течение 10 рабочих дней.
По официальным данным, в настоящее время на ТЭЦ в работе находится два котла из шести. На остальных четырех котлах проводятся ремонтные работы по устранению дефектов. Температура теплосети составляет 45/35 градусов при графике 70/46 градусов.
Напомним, что 22 марта на Риддерской ТЭЦ произошло очередное ЧП. Тогда произошел пожар сразу на двух котлах. В акимате Восточно-Казахстанской области подтвердили факт, отметив, что жертв и серьезных разрушений удалось избежать.
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