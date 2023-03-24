Костанайские волонтеры организовали гуманитарный сбор необходимых вещей, чтобы отправить его в Актобе. Как сообщали республиканские СМИ, из-за масштабных весенних паводков, которые в Актюбинской области происходят ежегодно, с начала марта вода затопила сельские дороги, мосты, переправы, а жители аула Алтай Батыр остались отрезаны от внешнего мира.

«ГАЗель» волонтеров стоит на парковке возле ТД «Астыкжан» по пр. Абая / Фото Андрея СКИБЫ

В качестве помощи принимаются: одежда и обувь для детей и взрослых (прежде всего - резиновые сапоги), продукты питания (макароны, масло, рис, гречка и т. д. - то есть продукты с долгим сроком хранения), одеяла, подушки, матрасы, постельное белье, памперсы, пауэр-банки, термосы, средства личной гигиены и т. д.

Вещи должны быть в хорошем состоянии, но необязательно новые. Пункты сбора расположены по адресам: пр. Абая, 1 Б - ТД «Астыкжан» (рудненская трасса), ТД «Апельсин» и ТД «Солнечный» на выезде из Костаная в Тобыл. Ориентироваться на «ГАЗель» со специальной надписью «Гумпомощь для Актобе», волонтеры стоят на пунктах сбора ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Сбор будет продолжаться еще примерно 4-5 дней и закончится на следующей неделе. Связаться с волонтерами можно по номеру телефона: +7-707-197-18-48

Фото Андрея СКИБЫ

- Там произошло таяние снега, наводнение уже вторую неделю, это стихийное бедствие: дома стоят по крышу в воде, людям некуда идти, негде спать и есть. От наводнения страдают не только взрослые, но и дети! - отмечает волонтер поисково-спасательного отряда «ДОС» Татьяна КОРОГОДА. - Актюбинцы помогают нам - например, когда был пожар в Аманкарагае, эти ребята самые первые прислали нам гуманитарную помощь и как мы теперь будем стоять в стороне?! Это наши люди, земляки и наш долг им помочь, такое может случиться и у нас. Нужно помогать друг другу! Сейчас у мусульман начался священный месяц Рамазан, и мы надеемся, что они будут нам помогать.

Сбор начался 18 марта и сейчас удалось собрать около половины одной «ГАЗели». Как только она станет полной - сразу отправится в Актобе. Люди несут в основном одеяла, продукты питания (макароны, гречку, рис, соль и сахар, подсолнечное масло и т. д.), а также туалетную бумагу.

Мешок с одеждой и стиральный порошок на пункте сбора возле ТД «Астыкжан» / Фото Андрея СКИБЫ

- Вчера нам привезли матрасы, сегодня должны привезти кровати, - добавила Татьяна. - Люди смотрят новости и видят, что пострадавшим даже спать не на чем! Сами предлагают помощь, пока не очень активно, но привозят вещи. В среднем приезжает помочь от 3 человек в день и выше: кто-то о сборе из соцсетей узнал, кому-то близкие сказали, а кто-то прочитал надпись на «ГАЗели» - вышел с пакетами из магазина и так помог.

На пункте сбора на ТД «Апельсин» волонтерам принесли макароны и пакеты с одеждой / Фото предоставлено Татьяной КОРОГОДОЙ

Сегодня на пункт сбора на «Астыкжане» волонтерам принесли мешок с одеждой и стиральный порошок. На пункт сбора на «Апельсине» - макароны и пакеты с одеждой.