В первом матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года сборная Казахстана дома сыграла с командой Словении, пишет Sports.kz. Игра прошла вчера, 23 марта, на стадионе "Астана Арена".

Единственный гол в ворота Словении забил Максим Самородов



Матч начался довольно живо, причем с обеих сторон. Несмотря на то, что расстановка игроков национальной сборной Казахстана традиционно визуально выглядела оборонительной (три центральных защитника, один чистый форвард), действовать вторым номером подопечные Магомеда Адиева явно не намеревались. Словенцы вышли играть по классической схеме 4-4-2 — и тоже отсиживаться в защите вообще не собирались. Соперники создавали у ворот друг друга опасные моменты (казахстанцам это удавалось даже почаще), пока в середине первой сорокапятиминутки Ян Вороговский, накрутив несколько раз на своем фланге соперника, не вырезал мяч на ближнюю штангу, где, неожиданно, судя по всему, для всех игроков сборной Словении, в том числе и для Яна Облака, материализовался вдруг Максим Самородов, забивающий в этом году абсолютно в каждом официальном матче. Этот исключением тоже не стал — 1:0, сборная Казахстана повела в счете.

Стоит отметить, что ближе к перерыву команда Словении прибрала инициативу в свои руки — и уже тогда думалось, что во втором тайме хозяевам придется непросто. Так, собственно, все и оказалось на деле.

Причем ответку наша команда получила примерно в том же духе, что и сама выдала при собственном успехе — во время подачи с углового защитники казахстанской сборной оставили совершенно без внимания словенского коллегу Давида Брекало из норвежского «Викинга», вышедшего на замену, а тот, как выяснилось, прощать их за подобную невнимательность к своей особе вовсе не собирался. 1:1.

Было заметно, что в перерыве гости проделали хорошую работу над ошибками — и мяч они двигали по полю быстрее, и зоны перекрывали надежнее. Казахстанцы же, напротив, как будто ушли в себя — в смысле, в оборону. Физическое ли состояние футболистов нашей сборной тому причиной либо же ментальное — сказать сейчас сложно. Хозяева, по сути, лишь огрызались на попытки словенцев вырвать победу — хотя порой и вполне опасно. Все в итоге привело к тому, что дебютировавший за национальную дружину своей страны справивший недавно 21-летие форвард «Марибора» Жан Випотник, так же, как и автор первого гола гостей, вышедший на замену, использовав великолепную передачу Петара Стояновича, вколотил с лету в сетку ворот нашей дружины второй мяч. Защитники команды Казахстана вновь просто упустили футболиста — думая, возможно, о его пребывании в офсайде. Что, конечно, их нисколько не оправдывает.

В остававшиеся до финального свистка минуты казахстанцы могли и отыграться, но так этого, к сожалению, и не сделали

Фото: пресс-служба КФФ