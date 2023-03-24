В Индии в Нью-Дели определились финалистки XIII чемпионате мира по боксу, в числе которых спортсменки из 13 стран.

Надежда Рябец уверенно начала полуфинальный поединок чемпионата мира с Ян Лю из Китая / Фото iba.sport

В число финалисток пробились и две представительницы Казахстана. К сожалению, не смогла пройти дальше полуфинала воспитанница костанайских наставников Романа Миничкина и заслуженного тренера РК Сапабека Мукушева мастер спорта РК Надежда Рябец, представлявшая нашу страну в весовой категории до 66 кг. Пятикратная чемпионка Казахстана, чемпионка мира среди юниоров, победительница молодежного чемпионата Азии, бронзовый призер юношеских Олимпийских игр 2018 г. и участница Олимпиады-2020 в Токио на пути к полуфиналу одержала победы над Сеон Суджин (Южная Корея), Марией Моронтой Эрнандес (Доминиканская Республика) и Иванусой Гомес Морейрой (Кабо-Верде), а в полуфинале встретилась с финалисткой чемпионата мира 2019 года Ян Лю из Китая, одержавшей победы над Ниен-Чин Чен (Тайвань), Миленой Матович (Сербия) и Стефани Пинейро Акино (Пуэрто-Рико).

Надежда Рябец ни в чем не уступала своей сопернице / Фото iba.sport

Захватив преимущество после первого раунда, костанайская спортсменка не смогла его удержать до конца боя, уступив в итоге раздельным решением судей со счетом 1:4 (27:30, 28:29, 28:29, 29:28, 27:29) и став таким образом обладательницей бронзовой медали чемпионата мира. А соперницей Ян Лю в финале станет Имане Келиф из Алжира, выигравшая в полуфинале единогласным решением судей у Джанджем Суваннафен (Таиланд).





Реакция спортсменок на решение судей / Фото iba.sport

Также бронзовые медали чемпионата мира завоевали уступившие в полуфинальных боях Алуа Балкибекова из Алматы (до 48 кг), Валентина Хальзова из Астаны (до 75 кг) и Фариза Шолтай из Шымкента (до 81 кг).

В финале Казахстан будут представлять двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (2018 и 2022 гг.) Карина Ибрагимова из Кокшетау, победившая в полуфинале весовой категории до 57 кг двукратную чемпионку мира (2018 и 2022 гг.) и чемпионку Азии 2017 года Линь Юйтин из Тайваня (4:3), и двенадцатикратная чемпионка Казахстана, чемпионка мира 2016 года и чемпионка Азии 2021 года, заслуженный мастер спорта из Астаны Ляззат Күнгейбаева, одержавшая победу в полуфинале весовой категории свыше 81 кг над двукратным призером чемпионата Европы Айнур Рзаевой из Азербайджана (5:0).

В финале Ибрагимова встретится с бронзовым призером Олимпиады-2020, серебряным призером чемпионата мира 2022 года и чемпионкой Европы 2019 г. Тестой Ирмой из Италии, а соперницей Кунгейбаевой в поединке за «золото» будет двукратный призер чемпионатов мира 2019 и 2022 гг., чемпионка Африки 2022 г. и чемпионка Африканских игр 2019 г. Марди Хадиджа из Марокко.

Продемонстрированный в исполнении Надежды Рябец бокс обязательно принесет ей и слезы радости / Фото iba.sport

Также двумя спортсменками в финале будут представлены Австралия, Италия, Колумбия и Россия. А наибольшее количество финалисток в составах сборных Индии и Китая - по четыре. По одной финалистке у команд Алжира, Бразилии, Вьетнама, Марокко, Монголии и Тайваня.

Финальные бои пройдут 25 и 26 марта.