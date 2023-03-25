Экономисты высказались о компенсациях по тенговым депозитам и поделились своим мнением, как они повлияют на курс тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что программа 10-процентной компенсации по депозитам была разработана как чрезвычайная мера в феврале 2022 года, в самом начале конфликта в Украине, чтобы не допустить перетока средств с депозитов граждан в валютные активы. Тогда будущее было туманным и многие ожидали падения тенге. Финансовый регулятор и правительство опасались, что на фоне этого тенговые сбережения начнут менять на валюту, что окажет еще большее давление на курс. Для этого были предпосылки, так как уровень доверия к национальной валюте оказался невысоким. Однако на практике высокая базовая ставка и не столь значительное падение курса, по мнению экономиста, показали, что ситуация не столь плоха и, возможно, даже не требует такой компенсации.

"По сути, к концу марта этого года в этой компенсации по депозитам уже не было необходимости. С момента запуска этой программы в феврале прошлого года и на момент ее окончания в марте этого года курс просел всего на 2,5 процента, хотя в течение года были и большие колебания. Можно сказать, что программа свою цель выполнила, и если бы в правительстве знали, что после начала конфликта в Украине рубль только укрепится, то, скорее всего, не стали бы обещать компенсацию. Но в тот момент она была нужна, так как успокоила людей и они не бросились конвертировать средства в доллары. Через три-четыре месяца после ее запуска мы увидели рекорд по депозитам, а затем к декабрю прошлого года был побит и рекорд по дедолларизации, наблюдался самый низкий в нашей истории уровень вкладов в долларах из тех, что был вообще. Компенсация по депозитам помогает сдерживать курс, но не помогает в борьбе с инфляцией. По сути, сейчас правительство дало мощный импульс для роста инфляции, так как населению просто раздают деньги, причем если часть из них была взята из бюджета, то часть просто напечатали. В правительстве понимали, что это может привести к росту инфляции, но когда программу запускали, важнее было не допустить конвертации депозитов в валюту", - рассказал экономист.

По словам Чеботарева, сейчас казахстанцев мотивирует сохранять свои деньги на тенговых депозитах не обещание компенсации, а высокая ставка, на пике доходящая до 18,3 процента. Доход от такой ставки по депозитам может быть в два или даже три раза выше, чем от сдачи квартиры в аренду, при наличии на депозите суммы средств, аналогичной стоимости жилья. Базовая ставка сейчас справляется с поддержкой тенге лучше, чем компенсация, однако в будущем, если будут наблюдаться резкие колебания тенге, правительство может вновь прибегнуть к такой мере.

Известный экономист Галымжан Айтказин согласился, что компенсация по тенговым депозитам была введена Нацбанком в прошлом году в качестве экстренной меры и как разовая акция поддержки вкладов населения в период высокой волатильности обменного курса тенге к доллару на фоне конфликта в Украине. Он считает, что такая мера не должна стать системой.

"По официальным данным, на такую компенсацию смогут рассчитывать 2,6 миллиона казахстанцев, а общая сумма выплат составит 306,6 миллиарда тенге. В свою очередь, бремя этой выплаты пришлось на Минфин и Нацбанк Казахстана. Суммируя все вышесказанное, я убежден, что подобная программа защиты тенговых депозитов должна оставаться разовой и в будущем не использоваться для повышения привлекательности тенговых депозитов, так как подобные расходы несет бюджет страны", - отметил экономист.

По словам Айтказина, существование подобных программ лишь показывает неспособность текущей денежно-кредитной политики функционировать полноценно в условиях таких акций, а также увеличивает будущие запросы держателей тенговых депозитов. Поэтому, по мнению эксперта, государству стоит крайне осторожно практиковать подобные меры.

Напомним, что казахстанцы начали получать 10-процентные компенсации от государства по тенговым депозитам. 16 марта средства для зачисления компенсации (премии) по тенговым вкладам поступили в банки второго уровня.