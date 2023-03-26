Многие молодые казахстанцы рассматривают военную службу, как почетную обязанность, другие считают ее ненужным обязательством, которое отнимает год их жизни. Вот что думают о службе в Вооруженных силах опрошенные нами студенты костанайских вузов.

Иллюстративное фото Tengrinews.kz

Владислав, студент юридического факультета ЧелГУ, положительно относится к военной службе. Он считает, что его долг - служить своей стране и что это прекрасная возможность приобрести ценный опыт и навыки. Он также считает, что военная служба поможет ему стать более дисциплинированным человеком и развить сильный характер.

Андрей, будущий преподаватель математики из КГПИ, считает, что служба в армии не способствует достижению его карьерных целей и будет пустой тратой его времени и энергии. Он также выразил обеспокоенность по поводу проблем дедовщины, взяточничества и потенциального психологического вреда во время военной службы.

Степан, студент юридического факультета КГУ им. Байтурсынова тоже считает, что военная служба не принесет ему пользы, поскольку он уже определился со своим карьерным путем. Однако он признал, что у армии есть некоторые преимущества - такие, как развитие дисциплины и физической подготовки, а также возможность научиться чему-то новому.

Михаил Морозов, студент техник-электрик колледжа предпринимательства КИнЭУ, не видит никакого смысла в том, чтобы идти в армию после окончания учебы. Он считает, что потеряет знания и навыки, приобретенные во время учебы. У Михаила также нет никаких планов работать в правоохранительных органах или других профессиях, для которых необходим военный билет.

Баян учится на 2-м курсе в КРУ по специальности менеджмент. Она признала психологические и физические трудности военной службы, но также выразила заинтересованность в работе в военной сфере.

На вопрос о наиболее важных факторах при принятии решения о военной службе, Максим, студент юридического факультета, ответил, что его личные цели и стремления здесь будут самыми важными. Баян подчеркнула важность учета психологической и физической готовности человека к военной службе.

Относительно плюсов и минусов военной службы у студентов были разные мнения. Степан отметил преимущества повышенной физической активности, общения и самоопределения, но также признал недостатки в виде потерянного года и дедовщины. Баян считает дисциплину, ответственность и быстрое принятие решений плюсами, но также признает негативный потенциал психологического и физического давления.

Наконец, мы спросили о том аспекте военной службы, который был бы для них наиболее привлекательным. Богдан, студент-историк, сказал, что это была бы возможность служить своей стране и оказывать положительное влияние на ее развитие. Баян выразила интерес к военной форме, физической подготовке, возможности работать в команде и развивать лидерские качества.

Автор - студент 1 курса факультета журналистики КРУ им. Байтурсынова