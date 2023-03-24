Новые правила содержания и выгула домашних животных вынесли на публичное обсуждение на сайте "Открытые НПА", передает Informburo.kz. Документ опубликован 23 марта, его обсуждение продлится до 6 апреля.

Изменения вводят в приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 20 мая 2022 года "Об утверждении типовых правил содержания и выгула домашних животных".

О чём говорится в проекте приказа:

Не допускается содержание невакцинированного и нестерилизованного животного:

в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства РК в области ответственного обращения с животными и здравоохранения;

в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования);

на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);

в кухнях и коридорах общежитий.

Владельцы животных обязаны поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей территории.

"Запрещается загрязнение фекалиями домашними животными подъезда, лестничных клеток, лифтов, а также детских площадок, дорожек, тротуаров. Владелец домашнего животного обязан убирать экскременты за ним незамедлительно", – говорится в документе.

Владелец домашнего животного и ответственное лицо должны соблюдать правила выгула домашних животных в порядке, установленном местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы.

При выгуле домашних животных необходимо соблюдать следующие требования:

собаки, требующие особой ответственности владельца животного, а также метисы указанных пород собак и крупные беспородные собаки (рост в холке выше 56 сантиметров и вес более 30 килограмм), должны находиться на поводке и в наморднике.

Все остальные собаки находятся без намордника, на поводке, контролируемой длины, при этом владелец животного должен при себе иметь намордник и незамедлительно надеть его на собаку при необходимости.

Кошки любых пород и их метисы выгуливаются на шлейке и поводке.

Владелец может оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке, не превышающем полутора метра, исключающим произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания.

В случае необходимости, владелец может пройти в сопровождении собаки по территории мест, где запрещён выгул собак, для дальнейшего перемещения, держа собаку на поводке контролируемой длины, исключая загрязнение этой территории экскрементами и не создавая опасности окружающим.

Свободный выгул собак допускается на специально отведённых территориях, на площадке для выгула собак или на дрессировочной площадке для удовлетворения естественных физических и физиологических потребностей животного.

"Животное, покусавшее людей или животных, если агрессия была спровоцирована действиями человека или животного, по разрешению ветеринарной лечебной организации или ветеринарного врача, обслуживающего данную территорию, остаётся у владельца при выдаче владельцем письменного обязательства о содержании животного в изолированном помещении в течение 10 календарных дней и предоставлении его для осмотра ветеринарному врачу", – говорится в проекте приказа.

Не допускается бесконтрольное разведение собак и кошек. Владелец собаки, кошки обязан принимать меры по предотвращению появления нежелательного приплода посредством их кастрации или стерилизации.

Документ опубликован 23 марта, его обсуждение продлится до 6 апреля.