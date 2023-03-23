На проходящем в Индии в Нью-Дели XIII чемпионате мира по боксу среди женщин определились все полуфиналисты. Из 324 стартовавших представительниц 65 стран 48 спортсменок обеспечили себе награды чемпионата.

Фрагмент четвертьфинального боя чемпионата мира Надежды Рябец / Фото iba.sport

В полуфинальных поединках в 12-ти весовых категориях выступят спортсменки из 19 стран, в том числе и из Казахстана. Накануне из девяти казахстанских участниц четвертьфинальных боев в Нью-Дели шестеро выиграли свои поединки.

По количеству полуфиналисток Казахстан занимает второе место после Китая, который будет представлен в семи весовых категориях. Страна-хозяйка чемпионата - Индия, а также Колумбия обеспечили себе по четыре награды чемпионата мира. По три полуфиналистки в составах сборных Австралии, России и Франции, по две - у сборных Бразилии, Италии, Марокко, Таиланда и Тайваня и по одной спортсменке в поединках за выход в финал будут представлены еще шесть стран: Азербайджан, Алжир, Беларусь, Вьетнам, Южная Корея и Япония.

В число полуфиналисток пробилась и воспитанница костанайского бокса пятикратная чемпионка Казахстана, чемпионка мира среди юниоров, победительница молодежного чемпионата Азии, бронзовый призер юношеских Олимпийских игр 2018 г. и участница Олимпиады-2020 в Токио, мастер спорта РК Надежда Рябец, тренирующаяся под руководством Романа Миничкина и заслуженного тренера РК Сапабека Мукушева и выступающая в весовой категории до 66 кг.

Одержав победы в двух первых боях над Сеон Суджин из Южной Кореи (4:3) и Марией Моронтой Эрнандес из Доминиканской Республики (5:0), костанайская спортсменка в четвертьфинале встретилась с представительницей африканской страны Кабо-Верде Иванусой Гомес Морейрой. Африканка на пути к четвертьфиналу одержала победы единогласным решением судей над Аратвой Франциной Касеманг из Ботсваны и Цецегдари Мьягмарсурэн из Монголии.

Фрагмент четвертьфинального боя чемпионата мира Надежды Рябец / Фото iba.sport

Все более увереннее чувствующая себя от боя к бою на индийском ринге Надежда Рябец ни в одном из трех раундов не дала усомниться в своем превосходстве над своей соперницей и завершила бой победой единогласным решением судей - 5:0 (30:26, 30:25, 29:27, 30:26, 30:26).

В полуфинале соперницей костанайской спортсменки станет представительница Китая Ян Лю, являющаяся серебряным призером чемпионата мира 2019 года в Улан-Удэ (Россия). На этом чемпионате в активе китаянки победы над чемпионкой мира 2018 года Ниен-Чин Чен из Тайваня (5:0), Миленой Матович из Сербии (3:1) и Стефани Пинейро Акино из Пуэрто-Рико (4:1).

Надежда Рябец поборется за выход в финал чемпионата мира по боксу среди женщин / Фото iba.sport

Этот полуфинальный бой пройдет сегодня, 23 марта.

Кроме Рябец, на ринг выйдут еще пять казахстанок. В весовой категории до 48 кг чемпионка Азии 2021 г. и финалистка чемпионата мира 2022 г., заслуженный мастер спорта Алуа Балкибекова из Алматы встретится в полуфинале с двукратной чемпионкой мира среди молодежи Ниту Гангас из Индии. В весовой категории до 57 кг двукратная чемпионка мира (2018 и 2022 гг.) и чемпионка Азии 2017 года Линь Юйтин из Тайваня будет соперницей двукратного бронзового призера чемпионатов мира (2018 и 2022 гг.) Карины Ибрагимовой из Акмолинской области. Чемпионка мира 2016 года и бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира в Стамбуле Валентина Хальзова из Астаны поборется за выход в финал в весовой категории до 75 кг с двукратным призером Игр Содружества Кейтлин Паркер из Австралии. В весовой категории до 81 кг чемпионка Азии 2021 года Фариза Шолтай из Шымкента в полуфинале встретится с чемпионкой мира 2018 года Линой Ван из Китая, а в полуфинале весовой категории свыше 81 кг двенадцатикратная чемпионка Казахстана, чемпионка мира 2016 года и чемпионка Азии 2021 года, заслуженный мастер спорта из Астаны Ляззат Күнгейбаева встретится с двукратным призером чемпионата Европы Айнур Рзаевой из Азербайджана.

Все шесть боев с участием казахстанских спортсменок пройдут в вечерней сессии, а трансляция этих поединков за выход в финал начнется в 18:30 на телеканале «Qazsport».