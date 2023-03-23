В Министерстве здравоохранения рассказали, как планируют проводить скрининги казахстанцев, употребляющих наркотики, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Сейчас есть несколько позиций. Мы понимаем, что МВД в большей степени акцентирует работу на анализах на наркотики. Будет некая категория людей, которые должны будут сдавать анализы на наркотики обязательно", - рассказала кандидат медицинских наук, врач психиатр-нарколог, руководитель информационно-аналитического мониторингового центра Республиканского научно-практического центра психического здоровья Гульмира Садвакасова.

Уже есть нормативный документ - это приказ Министерства здравоохранения, который регулирует медицинский осмотр.

Сегодня в Казахстане анализы на содержание наркотиков сдают четыре категории:

при поступлении на работу;

при поступлении на учебу;

при сдаче на водительское удостоверение;

при праве пользования оружием.

Новшество в том, что Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел предлагают расширить этот список.

"Сейчас эти категории еще не определены, предполагается, что это будут лица, которые будут проходить профосмотры, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов. Сейчас обозначены пока эти категории. Это еще не закреплено, идет процесс анализа законодательства на закрепление данной нормы.

Мы готовы расширить, но должно быть юридическое основание в проведении данных профосмотров. Также предлагается, лицам, которые уже трудоустроены, проходить профилактический осмотр. Конкретно какие, пока не могу сказать. Это могут быть работники с опасными условиями труда, например", - пояснила эксперт.

Большинство казахстанцев проходят профосмотры, но не исследования биологических средств на наркотические вещества.

"Сейчас у работников есть документ, что они не состоят на наркологическом учете. Это разные вещи", - отметила Садвакасова.

Всех казахстанцев может коснуться именно скрининги в виде опросник-тестов.

"Министерство здравоохранения предлагает скрининги. Для нас гораздо важнее выявлять не тогда, когда человек уже употребляет, а профилактика до развития болезни. К примеру, когда риски зависимости только возникают. Это может происходить с человеком даже до того, когда он начнет употреблять. Этот скрининг не подразумевает исследование биологических средств. Это опросники и тесты.

ВОЗ на сегодняшний день имеет рекомендованные, закрепленные и эффективные тесты. Один из них - ASSIST. Его используют во всем мире для диагностики рисков. Он определяет не только, сколько человек употребляет, он может определить, есть ли у человека предпосылки к развитию зависимости", - пояснила врач.

По ее словам, Министерству здравоохранения гораздо важнее рассмотреть законодательство в части внедрения опросник-тестов.

"Внедрение экспресс-тестов - это дорого, так как один тест определяет только один вид наркотика. Данные тесты не нарушают прав человека, это обычное заполнение анкеты, благодаря которым можно выявить подверженных к употреблению, употребляющих и начавших употребление", - добавила Садвакасова.

Эксперт отметила, что пилот проекта уже запускался в Казахстане в 2014 - 2015 годы.

"Сейчас мы предлагаем вводить скрининги при обращении за медицинской помощью. В процессе обращения человеку будет предложено заполнить опросник", - сказала эксперт.

В отношении детей в организациях образования также планируется вводить обязательные социально-психологические тестирования на профилактику употребления наркотиков.

"Нам важно определить именно риски, возможно, в процессе тестирований будут выявляться уже не просто риски, но мы не можем охватывать только употребляющих, важно охватить население, которое не считает, что у них проблемы. Но как только он окажется в этой среде, есть вероятность употребления", - пояснила она.

На анализ, на разработку и внедрение скринингов определены сроки с 2023 до 2025 год.

"Нормативно закрепить - это одно дело, необходимо обучить персонал. Специалисты должны дальше работать, если выявляются в ходе опроса люди с высоким риском к употреблению. Это самая эффективная модель на сегодня - скрининг и краткосрочное вмешательство. Дальше в зависимости от уровня - передавать клиента на лечение или нет", - заключила Садвакасова.

Напомним, министр внутренних дел Марат Ахметжанов заявил о необходимости ввести скрининг казахстанцев для выявления наркозависимых.