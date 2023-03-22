Наурыз в Казахстане - один из праздников, который объединяет весь народ. И масштабные гулянья, которые прошли в Костанае 22 марта, еще одно тому подтверждение.

Территория праздника вдоль пр. Аль-Фараби от ул. Байтурсынова до пр. Абая была буквально забита до отказа. В одной части расположилась выставка изделий местных ремесленников, в другой шли состязания по национальным видам спорта, а в самом центре - театрализованное представление и концерт с участием творческих коллективов города.

Участники театрализованного представления в роли исторических персонажей

Состязания по асык ату

Но центром притяжения для всех горожан и гостей Костаная стали юрты. На несколько часов центральная площадь превратилась в поселок с богато украшенными белыми шатрами.

Очевидно, что предприятия и организации старались победить в конкурсе «Лучшая юрта» - они не только организовали уютное традиционное убранство и изобильный дастархан, но и украсили прилегающую к юрте территорию.

1 место и сертификат на 150 000 тенге получил мукомольный комплекс «Асалия». Предприятие приготовило по 100 литров Наурыз коже и плова. По словам организаторов, они угощали всех гостей юрты.

- Мы отметили национальные атрибуты и многообразие национальных блюд, - прокомментировала выбор победителя председатель комиссии, член городского общественного совета Балбупе ИРТАЕВА. - А как украшен двор! В стороне варился плов, все было в национальном стиле, по настоящему.

Традиции казахского гостеприимства показал коллектив КРУ им. А. Байтурсынова

В этой юрте была представлена культура татарского народа

Передать атмосферу национального праздника и народного единения - таким был главный критерий выбора победителя еще одного городского конкурса «Наурыз - в каждый двор». Из 17 ОСИ, принявших участие, комиссия определила тройку лучших. Возглавил этот список ОСИ «Сейфуллина, 2 «А».

О том, что жители этого двора очень сплоченные, говорит тот факт, что почти всем домом они вышли на награждение и буквально заражали окружающих дружелюбием.

В дворе дома № 2 "А" по ул. Сейфуллина установили алтыбакан и готовили плов в казане

Победителю уступили жители дома № 67 по ул. Майлина, они заняли второе место.

А вот 3 место дали шести новым домам микрорайона Кунай. Жители здесь - практически новоселы, но они объединились и организовали праздник, в котором принимали участие и взрослые и дети.

- Этот праздник стал возможным благодаря нашим неравнодушным соседям, - поделилась с «НГ» одна из организаторов Маржан БАЙМАҒАНБЕТ. - Безусловно, нас, жителей разных домов, он сплотил. Хочу сказать спасибо председателям ОСИ Сауле Кишкимбаевой, Гани Садуакасову, Данияру Кошенову, Анжелике Королевой, активным участникам праздника Анастасии Путилиной, Болату Черееву.

Победителям и призерам конкурса подарили акустические системы, всеи другим участникам в качестве поощрительных призов - термопоты.

Уже к 13:00, когда итоги конкурса юрт были подведены, многие из них закрылись, в некоторых и вовсе организовали уборку. Тем временем людей на площади не стало меньше, они хотели посетить юрты, посмотреть убранство, в подобной ситуации не требуется даже угощений. Но вход многих юрт перекрывали охранники, так что осадок у горожан остался не очень праздничный.

Поэтому нельзя не отметить юрту и организацию праздничной программы фитнес-клуба «FitnessBlitz». С первых минут и до окончания праздника здесь играла музыка, с гостями взаимодействовали веселые ведущие, все это сопровождалось песнями, танцами и конкурсами с призами. Словом, для автора этой заметки фаворитом стала именно эта юрта.

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