В конце марта управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области приглашает жителей областного центра на общественные слушания. Вниманию костанайцев будут представлены проекты детальной планировки трех микрорайонов, которые сменят кварталы, занятые сейчас частным сектором.

Эти дома входят в зону новой многоэтажной застройки /Фото Галины КАТКОВОЙ

Слушания состоятся в городской школе детского творчества (бывший Дворец пионеров) по адресу ул. Алтынсарина, 109, большой зал, 1-й этаж. За 30 минут до слушаний начнется регистрация участников.

Мы редко выносим официальные объявления в начало публикации, но здесь случай - важнее некуда. Усадебная застройка, которой очень много в центре Костаная, должна целенаправленно исчезать. В соответствии с генеральным планом, утвержденным в ноябре 2020 года, на ее месте расположатся многоэтажное жилье и социальные объекты. Процесс затронет интересы тысяч горожан, живущих сейчас в частных домах.

Пока ПДП разрабатываются на три района.

Микрорайон Арай: в границах ул. Набережной, пр. Аль-Фараби - ул. Каирбекова - пр. Тәуелсіздік - пр. Абая - ул. Пушкина. Смотрите схему. Слушания по этому проекту пройдут 27 марта, с 10.00 до 12.00.

Чтобы посмотреть схему в полном размере, откройте ее в отдельной вкладке

Микрорайон Керемет: в границах ул. Алтынсарина - ул. Хакимжановой - ул. Жамбыла - пр. Абая - ул. Сибирской. Слушания - 27 марта, с 15.00 до 17.00.

Чтобы посмотреть схему в полном размере, откройте ее в отдельной вкладке

Микрорайон Мерей: в границах пр. Назарбаева - ул. Бородина - ул. Победы - ул. Майлина - ул. Шевченко - ул. Урицкого. Слушания - 28 марта, с 10.00 до 12.00.

Чтобы посмотреть схему в полном размере, откройте ее в отдельной вкладке

Организует слушания местная исполнительная власть. Это ее обязанность по закону. Областное управление архитектуры, строительства и градостроительства является заказчиком ПДП. Презентовать их горожанам будут представители компании-разработчика - ТОО «Проектный институт «Казгипроград» 1. Конечно, расскажут, какие именно дома встанут, где появятся скверы, детские сады, спортивные и развлекательные объекты... Однако наверняка костанайцев будут интересовать не только подробности о том, как прекрасно будут выглядеть новые микрорайоны, но и вопросы более прозаические и при этом не менее важные для каждой семьи. «НГ» предварительно попыталась хотя бы часть из них прояснить в городском акимате, направив запрос заместителю акима Руслану Катпаеву.

В частном секторе многоэтажки строили раньше и строят сейчас. Но точечно. Частные строительные компании получают разрешение акимата на то, чтобы возвести многоэтажный дом на территории, где это дозволено генпланом, предъявляют властям в качестве предложения эскизный проект, получают архитектурно-планировочное задание и сами договариваются с хозяевами усадеб, предлагая деньги, покупая другое жилье, дабы люди освободили место под новую застройку. Как утверждают предприниматели, это очень непростое дело, когда на участке земли, необходимом, чтобы возвести, скажем, 9-этажный дом, соседствуют 6-7 частных подворий. И с каждым хозяином ветхой избушки или дорогого коттеджа надо уладить проблему.

Но сейчас застройку по-новому благословляет государство. Да, были примеры, когда акимат для строительства, например, аквапарка на пр. Аль-Фараби, Ледового дворца по бывшей ул. Тарана расселял хозяев частных домов. Хлопотная была кампания. И примеры все-таки единичные. А сейчас надвигается застройка на больших площадях. Мы и спросили заместителя акима Костаная, как строительные компании будут получать участки для работы по возведению новых микрорайонов.

- Приходилось слышать, что земельные участки под застройку будут продаваться с аукционов. Это так? И как в натуре это будет, город будет определять стоимость земли и имеющейся недвижимости через какие механизмы? Землю будут оценивать по кадастровой стоимости? А жилье? - говорилось в запросе.

Ответа пока не получили. Отдел архитектуры и градостроительства, которому была переадресована часть вопросов, просто подтвердил, что да, выделение земли под застройку возможно на условиях аукциона. Без расшифровки. Ждем ответа еще от отдела земельных отношений.

В любом случае это тема для общественных слушаний актуальная. Вторая, которую уж точно стоит поднять, общаясь с проектировщиками, - это коммуникации, дороги, нагрузка на которые увеличится в разы, строить ведь будут не на окраинном просторе, а в условиях густонаселенного центра. Еще один важный момент - сроки застройки. Пока на схемах, которые мы увидели в instagram-аккаунте управления архитектуры, обозначена лишь очередность строительства.

Так что участникам слушаний в ходе живой встречи надо добиться ответов на множество вопросов. Там должен вестись протокол, участники имеют право не только высказывать мнения, но и делать предложения.