В Индии продолжается XIII чемпионат мира по боксу среди женщин, на котором накануне завершились бои стадии 1/8 финала.

Надежда Рябец после выхода в четвертьфинал чемпионата мира поздравила казахстанцев с Наурызом / Фото instagram.com/boxingkazakhstan

Свой второй бой на ринге Нью-Дели провела представляющая Казахстан в весовой категории до 66 кг мастер спорта РК из Костаная Надежда Рябец, тренирующаяся под руководством Романа Миничкина и заслуженного тренера РК Сапабека Мукушева. Ее соперницей в 1/8 финала стала спортсменка из Доминиканской Республики Мария Моронта Эрнандес, одержавшая на старте победу единогласным решением судей над Шахлой Аллахвердиевой из Азербайджана.

После трудного поединка с представительницей Южной Кореи Сеон Суджин, в котором победительницу определили лишь после видеопросмотра, Рябец очень уверенно провела бой против доминиканки и одержала победу единогласным решением судей - 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 29:28, 30:27).

Сразу после выигранного боя костанайская спортсменка поздравила казахстанцев с Наурызом и выразила надежду, что сумеет одержать победу и в четвертьфинале. На этой стадии соперницей Надежды Рябец, являющейся пятикратной чемпионкой Казахстана, чемпионкой мира среди юниоров, победительницей молодежного чемпионата Азии, бронзовым призером юношеских Олимпийских игр 2018 г. и участницей Олимпиады-2020 в Токио, будет спортсменка из Кабо-Верде Ивануса Гомес Морейра, одержавшая в двух первых боях победы единогласным решением судей над Аратвой Франциной Касеманг из Ботсваны и Цецегдари Мьягмарсурэн из Монголии.

Из стартовавших на чемпионате мира двенадцати казахстанских спортсменок до четвертьфинала дошли девять. Это лучший показатель среди всех 65 стран-участниц чемпионата мира. По восемь четвертьфиналисток в составе сборных Индии и Китая, по пять - у Колумбии и Франции.

Бои за выход в полуфинал пройдут сегодня, 22 марта, и будут транслироваться на телеканале «Qazsport».

Представляем вашему вниманию расписание поединков с участием казахстанских спортсменок:

- дневная сессия (начало боев в 14:30)

первая пара (до 48 кг) - Алуа Балкибекова (Алматы, Казахстан) - Эриван Барут (Турция),

пятая пара (до 57 кг) - Карина Ибрагимова (Кокшетау, Казахстан) - Омайлин Алькала (Венесуэла),

девятая пара (до 70 кг) - Мадина Нуршаева (Шымкент, Казахстан) - Барбара дос Сантос (Бразилия),

12-я пара (до 81 кг) - Фариза Шолтай (Шымкент, Казахстан) - Элизабет Адиамбо Андиего (Кения),

- вечерняя сессии (начало боев в 18:30)

четвертая пара (до 54 кг) - Жайна Шекербекова (Шымкент, Казахстан) - Марсела Ариас (Колумбия),

пятая пара (до 60 кг) - Римма Волосенко (Астана, Казахстан) - Веньлу Ян (Китай),

восьмая пара (до 66 кг) - Надежда Рябец (Костанай, Казахстан) - Ивануса Гомес Морейра (Кабо-Верде),

девятая пара (до 75 кг) - Валентина Хальзова (Астана, Казахстан) - Элиф Гюнери (Турция)

12-я пара (свыше 81 кг) - Ляззат Кунгейбаева (Астана, Казахстан) - Нупур Нупур (Индия).