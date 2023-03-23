Где будут отключать свет в Костанае 24 марта?
Уточненный план работ Костанайской горэлектросети на 24 марта 2023 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов распространило ТОО «ЭПК-forfait». Без электричества в рабочее время останутся жилые дома, магазины, ресторан и детский сад.
ТП-98 (работы на ВЛ)
24 марта с 10:00 до 17:30
Частный сектор: ул. Лесная 1-15, 2-8,4/2,6/2, 59/1 -59/5, ул. Сибирская 16-71, 42-47, 41/1, 43/1-43/7, 45/2-45/8, 47/1 -47/5, 49/1-49/6, ул. Плеханова 98, 98/2 -98/10, ул. Чернышевского 61 -69, 95, 97, ул. Строительная 16 -22
ТП-1 (аэропорт) (работы на ПС)
24 марта с 10:00 до 17:00
ТЦ «Солнечный»
Спальный сектор: мкр. Аэропорт 38, 39, 45. ул. Герасимова 7, 9, магазины ул. Герасимова 7/1, 7/2, 7/3,
ТП-60 (работы на ПС)
24 марта с 10:00 до 17:00
Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 29, 43, 43А, ул. Толстого 30, ул. Каирбекова 65
Частный сектор: ул. Каирбекова 47 -60, ул. Сьянова 29 -45, ул. Толстого 6 -26
Ресторан «Тобол», ясли-сад № 3, магазин «Астана», магазин «Хозмастер»
Светофор пр. Абая – пр. Аль-Фараби.
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