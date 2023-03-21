Итоги голосования по выборам депутатов в Костанайский областной маслихат по избирательному округу №12 стали известны в 5 часов утра 20 марта. В округ вошли Житикаринский и Камыстинский районы с 32-мя и 19-ю избирательными участками соответственно.

Камысты, избирательный участок № 399

По данным протокола окружной комиссии, больше половины избирателей отдали свои голоса Ерболу Нурхожаеву, который баллотировался от партии «Amanat». Житикаринцам он известен не столько своей партийной активностью, сколько в качестве председателя правления АО «Костанайские минералы».

В избирательный округ № 12 вошли 32 участка Житикарнского района и 19 участков Камыстинского района

В день выборов корреспондент «НГ» поинтересовалась у камыстинцев, кого из представленных кандидатов, в том числе в областной маслихат, сельчане знают. Не было целью провести исследование, просто журналистское любопытство, интерес к мнению рядовых граждан. На участках № 400 и № 399 в селе Камысты ни один из десятка опрошенных не смог назвать имена кандидатов ни в областной маслихат, ни в мажилис. Даже наблюдателям от «Amanat» не были известны представленные от их партии кандидаты.

Ербол Нурхожаев получил поддержку 57% пришедших на участки избирателей Житикаринского и Камыстинского районов

Тем не менее, из 24 238 бюллетеней, выданных 19 марта избирателям 12-го округа, в 13 877 «оранжевых» бланках стоит отметка напротив имени Ербол Нурхожаев. Очередной кандидат от «Amanat» проходит в представительный орган с более чем 50% голосов.

Кенжегуль Алтынбаева /Фото из архива "НГ"

- Процесс очередных внеочередных выборов в мажилис и маслихаты прошёл в ожидаемом формате, - прокомментировала «НГ» самовыдвиженец в областной маслихат по 12-му избирательному округу Кенжегуль Алтынбаева. - Были традиционные нарушения - такие, как нарушение прав наблюдателей, отсутствие доступа к промежуточной информации по количеству избирателей, нарушение процедурных процессов подсчёта голосов.

Выявление фактов нарушений продолжаются, отметила кандидат. В числе типичных нарушений ее команда отметила, что во время подсчета голосов члены комиссии не показывали каждый бюллетень и не оглашали вслух, запрещали подходить на расстояние, позволяющее видеть отметку в бланке. Также не предоставили для всеобщего ознакомления копию протокола об итогах выборов, хотя документ должен висеть три дня на избирательном участке.

- Что же касается цифр, обозначенных в протоколах, то в условиях использования мощной политической и административной поддержки победа Ербола Нурхожаева была предсказуемой, - отмечает Алтынбаева. - Удивляет второе место кандидата Ауезхана Урдабаева. У этого кандидата впору брать мастер-класс - как получить результат в условиях отсутствия доверенных лиц и широкой агитации.

Всю ночь окружная комиссия принимала протоколы и бюллетени по избирательному округу № 12

На тех участках, где доверенным лицам самовыдвиженца Алтынбаевой удалось обеспечить непрерывное наблюдение, цифры, по ее мнению, объективны.

- Считаю, что мои цифры если не занижены, то точно не завышены, - говорит кандидат. - А вот по цифрам победителя - с учетом накрутки по общей явке, соответственно, и его цифры завышены. Считаю, что такие действия со стороны избирательных комиссий подрывают авторитет депутата перед избирателями.

На избирательном участке № 381 в Житикаре из 2 225 избирателей проголосовали, по информации УИК, 619 граждан. По данным доверенного лица Алтынбаевой, который фиксировал явку, на участок пришли 588 избирателей.

Кроме того, говорит Алтынбаева, на доверенных лиц оказывали психологическое давление, так в день выборов им звонили родственники с просьбой покинуть на некоторое время территорию участка.

- Проведу полную аналитику, проконсультируюсь с юристом, и, если будет шанс добиться справедливости, буду! - поделилась своими намерениями Кенжегуль Алтынбаева.

"НГ" попыталась получить комментарий в облизбиркоме по этому и другим заявлениям кандидатов, но по телефону председателя ТИК Александра Малашко и рабочим телефонам ТИК с 19 марта не отвечают.