Соперником рудненского «Аята» в 33 и 34 турах регулярного чемпионата Казахстана по футзалу стал «Рахмет» из Актобе.

В предыдущем туре нападающий «Аята» Ринат Турегазин стал автором тысячного гола регулярного чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2022/2023 / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Тот самый клуб, которому «Аят» проиграл в полуфинале Кубка РК в серии послематчевых пенальти (3:3, 1:1 - доп. вр., 3:4 - пен.). Да и в чемпионате «Рахмет» смог отобрать очки у рудничан в первом круге, сыграв вничью в первом матче (2:2), и проиграв во втором (0:2).

Перед заключительной домашней двухматчевой серией «Аят» занимал вторую строчку в турнирной таблице, набрав 68 очков и гарантировав себе второе место в регулярном чемпионате, означавшее, что в четвертьфинале рудничане сыграют с командой, занявшей седьмое место. «Рахат» же шел четвертым с 49-ю набранными очками.

Первый матч в Рудном, прошедший на «Аят Арене», получился очень упорным, причем гости повели в счете уже на первой минуте. На 16-й минуте «Рахмет» удвоил свое преимущество, но почти тут же Луан Марсело и Данил Карпюк сравняли счет. В течение следующей минуты Лукас Розенски вывел «Аят» вперед, а гости тут же восстановили равновесие. Перед перерывом Розенски вновь вывел хозяев в лидеры, и при счете 4:3 команды ушли на отдых.

На первой же минуте второго тайма счет в третий раз стал равным. На 23-й минуте Луан Марсело оформил дубль, а в середине игрового отрезка дубль оформил уже Карпюк, упрочивший преимущество «Аята». На последней минуте матча гостям удалось сократить отставание до минимума, но рудненский клуб все же довел встречу до победы - 6:5.

Первый тайм второго поединка прошел в не менее равной борьбе. На 6-й минуте Карпюк открыл счет, а на 12-й «Рахмет» его сравнял, и на перерыв команды ушли при счете 1:1.

В первой половине второго тайма Леандерсон вывел хозяев вперед, а Розенски увеличил отрыв. В середине игрового отрезка гости смогли вернуть интригу, но оформившие дубли Леандерсон и Карпюк установили окончательный счет - 5:2.

По две домашние победы в этих турах одержали также «Кайрат», переигравший «Байтерек» (8:6 и 7:2), и «Актобе», взявший верх над «Жетысу» (7:1 и 4:2). Два домашних поражения от «Астаны» потерпел «Ордабасы» (0:6 и 4:6), а «Каспий» и «Атырау» поделили очки (1:4 и 7:2).

Заключительные матчи регулярного чемпионата «Аят» проведет 2 и 25 марта в Актобе против клуба с одноименным названием.