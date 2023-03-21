Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, передает Tengrinews.kz.

Глава государства принял участие в праздничном мероприятии Наурыз на площади у монумента "25-летие Независимости" в Астане и выступил с речью.

"Издревле наши предки отмечали Наурыз – праздник, символизирующий приход весны и начало нового года. Ведь именно в это время устанавливается равноденствие дня и ночи, а зимние морозы и стужа отступают под лучами весеннего солнца. Это прекрасное время возрождения природы и восстановления жизненных сил.

Для нашего народа праздник Наурыз всегда олицетворял благоденствие. В этот день те, кто находился в ссоре, прощали друг друга и мирились. Сердца людей наполнялись добротой и милосердием. За общим дастарханом аксакалы делились своими теплыми пожеланиями с молодежью. Наши предки считали Наурыз праздником труда и созидания. В эти весенние дни они расчищали родники, высаживали деревья. Одним словом, Наурыз считался предвестником обновления", - сказал Токаев.

Глава государства отметил, что праздник Наурыз объединяет весь народ Казахстана.

"Его мы празднуем как единая нация. Наурыз олицетворяет собой общие для всей страны ценности. Поэтому Наурыз является воистину народным праздником. Этот великий день олицетворяет такие качества, как братство, заботу о ближнем, уважение, патриотизм. Мы – народ, верный заветам предков", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Сегодняшний облик нового Казахстана в полной мере соответствует духу и характеру весеннего праздника, отметил Президент. В дни великого народного праздника наша страна значительно преобразилась.

"Полностью обновленная политическая система придаст мощный импульс развитию нашего государства. Осуществляемые реформы открывают путь к экономическому росту и повышению доходов населения. Реформы непременно будут продолжены. Мы станем всесторонне развитым и сильным государством. Это наша главная цель. Несмотря на различия во взглядах наших граждан, у всех нас общие устремления – это благополучие народа и светлое будущее государства. Мы будем вместе трудиться для достижения этих общих целей", - добавил глава государства.

В своем выступлении президент подчеркнул, что предстоит большая работа.

"Я верю в светлое будущее нашего талантливого народа. Мы должны проявлять заботу о молодежи, создавать для нее все условия. Я верю в нашу молодежь и возлагаю на нее большие надежды! Будущее – в руках подрастающего поколения. Поэтому давайте будем вносить вклад в развитие родной страны! Не зря в народе говорят: "Сила в единстве". Если мы сохраним согласие и сплоченность в обществе, то достигнем нашей ключевой цели – построим справедливый Казахстан. Нам нужно объединиться и проявить солидарность на пути к достижению общей цели. В этом году начало священного Рамазана совпадает с Наурыз мейрамы. Пусть сбудутся все помыслы тех, кто держит пост Ораза! Пусть в наши дома придут мир и благополучие! Пусть праздник Наурыз принесет нам только счастье и радость! Ұлыс оң болсын! Ақ мол болсын!" - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Наурыз в Казахстане официально празднуется три дня - 21-23 марта. Эти дни в республике, согласно законодательству, считаются выходными, нерабочими.

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